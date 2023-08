Ung Ing: Thaksin wird nicht in Privatklinik verlegt

Von: Björn Jahner | 30.08.23

BANGKOK: Paetongtarn „Ung Ing“ Shinwatra, die jüngste Tochter des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra, dementierte am Dienstag (29. August 2023) Berichte, wonach ihre Familie Thaksin aus dem Polizeikrankenhaus in ein Privatkrankenhaus verlegen wollte.

Paetongtarn gab eine Pressekonferenz im Hauptquartier der Pheu-Thai-Partei, nachdem sie am Montag und Dienstag zusammen mit anderen Familienmitgliedern ihren Vater im Polizeikrankenhaus besuchen durfte.

Paetongtarn, die das Pheu-Thai-Familienprojekt leitet, sagte, dass frühere Berichte, wonach ihre Familie eine Verlegung Thaksins in ein privates Krankenhaus anstrebe, nicht zuträfen. Sie betonte, dass sie die Ärzte im Police General Hospital für fähig halte, ihren Vater zu versorgen.

Sie erklärte, dass sich Thaksins Zustand in der ersten Nacht nach seiner Rückkehr nach Thailand am 22. August 2023 verschlechtert habe. Er war so erschöpft, dass er vom Krankenhaus des Bangkoker Untersuchungsgefängnisses in das Police General Hospital verlegt wurde.

„Ich erfuhr von seiner Verlegung in das Polizeikrankenhaus zur gleichen Zeit wie die Medien“, beteuerte Paetongtarn. Thaksin wurde etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht der ersten Nacht, in der er hinter Gittern saß, aus dem Gefängniskrankenhaus in eine Station für hochrangige Polizeibeamte im vierzehnten Stock eines Gebäudes des Police General Hospital verlegt.

Kritiker und Gegner beklagten, dass Thaksin aus gesundheitlichen Gründen, die der Öffentlichkeit nicht nachgewiesen werden konnten, ein Privileg erhielt, dem Gefängnis fernzubleiben und in einem VIP-Zimmer mit guter Sicht auf das Polizeikrankenhaus zu wohnen.

Das Polizeikrankenhaus stellte jedoch klar, dass Thaksin kein besonderes Privileg gewährt wurde und sein Zimmer keinen spektakulären Blick auf den Golfplatz hatte, wie in den Medien spekuliert wurde. Außerdem sei die Klimaanlage seines Zimmers ausgefallen, behauptete der Krankenhausleiter.

Paetongtarn sagte, dass sie glaube, dass sich Thaksins Gesundheitszustand aufgrund seiner Sorgen nach seinem Wohnortwechsel verschlechtert habe. „Er hat seit 17 Jahren nicht mehr in Thailand gelebt und ist deshalb angespannt.“

Sie erklärte, dass der Ortswechsel die Hauptursache für seine Anspannung war und er auch außerhalb des Gefängnisses Anspannungen entwickelt haben könnte, wenn er nach 17 Jahren seinen Wohnort wechselt.

Sie betonte, dass sie sich jetzt Sorgen um seinen Herzzustand mache, denn wenn eine Komplikation auftrete, könne der Anfall schnell und heftig erfolgen, im Gegensatz zu seinem Lungenzustand, der recht stabil sei.

Paetongtarn sagte, dass Thaksin einmal an Covid-19 erkrankt war, als er im Exil lebte, und dass er einen Monat lang auf der Intensivstation lag und etwa 10 Kilogramm an Gewicht verlor.

Seitdem habe ihr Vater versucht, seine Gesundheit durch sportliche Betätigung wiederzuerlangen.

„Aber ein 74-jähriger Mann wurde aufgrund der plötzlichen und massiven Veränderungen in seinem Leben plötzlich nervös und angespannt und litt unter Müdigkeit“, sagte Paetongtarn.

„Papa war glücklich, mich zu sehen. Er war angespannt und müde, aber er kämpfte immer noch weiter. Ich glaube, sein Zustand hat sich sehr verändert.“

Sie sagte, dass die Familie erkannt habe, dass Thaksin sich aufgrund seines Alters in einem schlechten Gesundheitszustand befinde, aber die Familie habe nicht, wie berichtet, seine Verlegung in ein privates Krankenhaus beantragt.

„Ich war sehr froh, ihn gestern und heute zu sehen. Er wirkte sehr müde, aber er konnte mit mir sprechen“, sagte Paetongtarn.

„Ich persönlich mache mir Sorgen um seinen Herzzustand. Sein Lungenzustand hat sich stabilisiert.“

Sie fügte hinzu, dass die Klimaanlage in Thaksins Zimmer jetzt funktioniere und stellte klar, dass das Zimmer keinen Blick auf den Golfplatz habe.

Paetongtarn bestätigte, dass Thaksin um eine königliche Begnadigung ersuchen werde und nun dabei sei, sein Gesuch zu formulieren.

„Er braucht Zeit, um die Petition zu verfassen, und er muss das Verfahren einhalten. Ich habe die Petition noch nicht gesehen“, so Paetongtarn.