SUPHANBURI: In Suphanburi in der Zentralregion des Landes ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Motorradunfall, bei dem eine ausländische Person verletzt wurde und eine weitere ums Leben kam.

Das malaysische Pärchen befand sich mit 20 weiteren Bikern auf dem Weg von Malaysia nach Tak im thailändischen Nordwesten. Der Unfall soll sich gegen 13.30 Uhr auf der Malaiman Road im Tambon Suan Taeng ereignet haben. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 59-jährige Fahrer die Kontrolle über seine BMW-Hochleistungsmaschine und stürzte. Während er schwere Verletzungen erlitt kam seine 50-jährige Soziusfahrerin bei dem Unfall ums Leben.