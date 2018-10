Unfall mit 25 Toten: 26 Millionen Baht Entschädigung

CHANTABURI: Das Provinzgericht hat die staatliche Transport Co. Ltd. zur Zahlung einer Entschädigung von 26 Millionen Baht für 25 Todesfälle beim Unfall eines Minibusses verurteilt.

Der von dem Unternehmen betriebene Van war im Vorjahr in Chonburi frontal mit einem Pick-up zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, alle Fahrgäste kamen ums Leben. Offensichtlich war der Van-Fahrer hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Der Wagen kam auf die entgegengesetzte Fahrbahn und kollidierte mit einem Pick-up. Das Gericht machte die Transport Co. Ltd. für die zivilrechtlichen Schäden verantwortlich. Eine Frau, die ihre ältere Schwester bei dem Unfall verloren hatte, sagte aus, ihr Vater sei nach dem Tod ihrer Schwester depressiv geworden. "Er leidet unter Depressionen. Sein Zustand ist so ernst, dass ich meinen Job aufgeben musste, um auf ihn aufzupassen.“ Die Transport Co. Ltd. kann gegen das Urteil Berufung einlegen..