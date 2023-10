PATTAYA: Am gestrigen Sonntagabend (1. Oktober 2023) ereignete sich in der Einfahrt zum Sukhumvit-Tunnel in Pattaya Klang in Pattaya ein Verkehrsunfall, bei dem eine Limousine mit einem Reisebus kollidierte und sich überschlug. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Verletzten gemeldet.

Berichten zufolge geschah der Unfall um 17.30 Uhr, als ein Reisebus in den Tunnel fahren wollte und plötzlich von einer Limousine geschnitten wurde, was zu einer heftigen Kollision führte.

Der Busfahrer erklärte den Medien, dass sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes keine Fahrgäste im Bus befanden, was das Ausmaß des Schadens begrenzte. Der Bus wurde lediglich an der linken Vorderseite beschädigt.

Die beiden Insassen der Limousine konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer der Limousine verweigerte nach dem Unfall die Aussage.

Die Polizei wurde umgehend alarmiert und sicherte die Unfallstelle zur Beweissicherung. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde das umgestürzte Fahrzeug abgeschleppt und der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei hat sowohl den Busfahrer als auch den Fahrer der Limousine zur weiteren Vernehmung vorgeladen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.