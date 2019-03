Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.19

BANGKOK: Bei einem Zusammenstoß eines Porsche Cayman S mit einem Motorrad starb eine Frau, eine weitere Frau verlor ihr ungeborenes Baby.

„Thai Rath“ berichtet, der schreckliche Zwischenfall habe sich am Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf der Putthamonthon Sai 3 Soi 5 ereignet. Das mit zwei Frauen besetzte Motorrad wurde mit voller Wucht vom Porsche erfasst. Eine im dritten Monat schwangere, 24 Jahre alte Frau verlor ihr Baby, ein Bein und einen Arm. Sie wurde im Sirirat-Krankenhaus amputiert. Eine weitere, 24 Jahre alte Mutter eines zweijährigen Kindes erlag ihren schweren Verletzungen am Unfallort. In einem Krankenhaus soll der Porsche-Fahrer mit zwei gebrochenen Beinen liegen. Captain Napasakon Thongsaeng von der Polizei Nong Khang Phlu sagte „Thai Rath“, eine Untersuchung des Unfalls sei im Gange, die Beteiligten seien jedoch noch nicht befragt worden, und es sei nicht klar, was passiert sei. Die Polizei werte Überwachungskameras aus. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Porsche-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben.