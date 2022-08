Foto: The Phuket Express

PHUKET: Bei einem Verkehrsunfall auf Phuket kam am Freitag (12. August 2022) ein Singapurer ums Leben, vier Singapurer, ein Koreaner und zwei Thais wurden verletzt, als eine Limousine auf dem Kata Hill mit einem Bus zusammenstieß.

Die Polizei von Karon berichtet, dass sie um 23.20 Uhr über den Unfall in der Plab-Pla-Kurve an der Patak Road auf dem Kata-Hügel im Unterbezirk Karon, Bezirk Mueang Phuket, informiert wurde.

Als sie am Unfallort ankamen, fanden sie den beschädigten Bus auf der Straße vor. Der Busfahrer Anirut C. 32 und seine drei Fahrgäste – zwei Thais und ein koreanischer Staatsbürger – hatten alle Verletzungen erlitten. Sie wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

In der beschädigten Limousine fanden die Rettungskräfte fünf Singapurer, die darin eingeklemmt waren. Die 21-jährige Fahrerin wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Vier weitere Personen erlitten verschiedene Verletzungen. Sie wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Zeugen sagten, sie hätten gesehen, wie die Limousine mit dem Bus zusammenstieß, konnten aber keine genauen Angaben machen. Die Polizei von Karon setzt jedoch ihre Ermittlungen fort, um die genaue Unfallursache für weitere mögliche rechtliche Schritte zu klären.