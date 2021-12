Von: Björn Jahner | 06.12.21

PATTANI: Das Baan Khun Phithak Raya in der Provinz Pattani im tiefen Süden Thailands wurde am 1. Dezember mit dem UNESCO Award of Merit für die Erhaltung des asiatisch-pazifischen Kulturerbes ausgezeichnet.

Das historische Gebäude, das in der Gemeinde Hua Talat an der Pattani Phirom Road in der Nähe des Pattani River liegt, wurde von chinesischen Siedlern sowohl als Geschäfts- als auch als Wohnhaus genutzt.

Das zweistöckige Geschäftshaus spielte in der Geschichte und wirtschaftlichen Entwicklung Pattanis eine wichtige Rolle. So wird das Baan Khun Phithak Raya unter anderem in den Aufzeichnungen über den Besuch von König Rama V. in der Provinz erwähnt und ist auch deutlich auf Fotos zu erkennen, die während der japanischen Invasion Thailands im Jahr 1941 aufgenommen wurden.

Pattanis Senator Anusat Suwanmongkol stellte ein Budget von rund acht Millionen Baht zur Verfügung, um das jahrhundertealte Bauwerk von Handwerkern und Künstlern des Fine Arts Department restaurieren zu lassen.

Gemäß der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) wurde das historische Geschäftshaus nominiert, da es ein wichtiges Zeugnis des multikulturellen Erbes Pattanis ist. Das Haus wurde auch für seine authentische Restaurierung unter Beibehaltung des ursprünglichen Grundrisses, des Baustils und der verwendeten Materialien ausgezeichnet.