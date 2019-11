Unesco würdigt zwei hochverehrte thailändische Mönche

Von: Björn Jahner | 27.11.19

BANGKOK: Zwei hochverehrte thailändische buddhistische Mönche wurden von der Unesco (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) für ihr Engagement bei der Förderung des Friedens gewürdigt.

Auf der 40. Tagung der Unesco-Generalkonferenz in Paris am Montag wurden die beiden bereits verstorbenen Mönche Phra Archan Man Phuriphatto und Somdet Phra Mahasamanachao Kromphraya Wachiryanawarorot für ihr Lebenswerk in den Unesco-Kalender der herausragenden Persönlichkeiten und bedeutenden Ereignisse für die Jahre 2020/ 2021 aufgenommen.

Phra Archan Man Phuriphatto gilt als Pionier der meditationsbasierten Dhamma-Praxis der Waldtempeltradition; Somdet Phra Mahasamanachao Kromphraya Wachiryanawarorot war der 10. Oberste Mönchspatriarch in Thailand.

Phra Archan Man wurde am 20. Januar 1870 in einem Dorf im Bezirk Si Muang Mai in der Nordostprovinz Ubon Ratchathani geboren und ordinierte im Alter von 15 Jahren als Novize. Nach einigen Jahren erlernte er in seinem Dorf die Quellen des Dhamma. Auf Wunsch seines Vaters verließ er widerwillig den Wat Ban Kham Bong, um der Familie zu helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Später traf er auf einer Pilgerreise einen Mönch und bat ihn, sein Schüler zu werden. Phra Archan Man folgte ihm zu einem Tempel in Ubon Ratchathani, wo er sein Studium wieder aufnahm.

Mit 23 Jahren erfolgte seine zweite Ordination und er begann, sein Leben lang Dhamma zu praktizieren. Er starb 1949 im Alter von 79 Jahren. Seine meditationsbasierte Dhamma-Praxis erlangte nach seinem Tod eine große Anhängerschaft.

Somdet Phra Mahasamanachao Kromphraya Wachiryanawarorot war ein Sohn von König Rama IV. Er wurde am 12. April 1860 geboren.

Im Alter von acht Jahren begann er mit dem Studium des Tripitaka (Pali Canon), um sich auf seine Ordination als Novize im Alter von 13 Jahren vorzubereiten. Er verließ den Tempel, trat jedoch am 27. Juni 1879 im Alter von 20 Jahren erneut der Mönchschaft bei. 30 Jahre später wurde er Oberster Patriarch. Er starb im Alter von 61 Jahren, nachdem er 10 Jahre und sieben Monate als Oberster Patriarch gedient hatte.