Von: Björn Jahner | 29.05.23

BANGKOK: Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat die Palmblattmanuskripte der Chronik von Phra That Phanom in die Liste der 64 neuen dokumentarischen Kulturgüter aufgenommen, die in diesem Jahr in das internationale Register „Memory of the World“ aufgenommen werden.

Die Nominierungen für die Eintragung in das internationale Register „Memory of the World“ wurden auf der 216. Sitzung des Exekutivrates der Kommission für Programme und Außenbeziehungen in Paris, Frankreich, geprüft.

Laut der Beschreibung auf der Webseite des UNESCO-Registers für das Weltdokumentenerbe erzählen die Manuskripte die Geschichte der Brustknochen des Buddha, die aus Indien nach Phra That Phanom gebracht wurden, das seit der Antike bis heute als heiligstes buddhistisches Zentrum in der Mekong-Region gilt.

Die Sammlung umfasst 10 verschiedene Versionen unterschiedlicher Länge, die zu unterschiedlichen Zwecken von verschiedenen Persönlichkeiten zu verschiedenen Zeiten der Geschichte verfasst wurden. Die Manuskripte repräsentieren die zahlreichen unterschiedlichen Palmblattmanuskripte, die dieselbe Geschichte darstellen und in verschiedenen Dörfern, Städten und Tempeln in vielen Teilen des Nordostens von Thailand und der mittleren Mekong-Region aufbewahrt werden.

Sie werden als heilige buddhistische Literatur geschätzt und bilden eine solide Grundlage für die kollektiven Erinnerungen mehrerer Generationen an die Ankunft des Buddhismus in der Mekong-Region, die sich mit den lokalen Glaubensvorstellungen vermischten und über Jahrtausende hinweg gediehen.

Die Palmblattmanuskripte wurden als sechstes thailändisches Dokumentenerbe in die UNESCO-Liste aufgenommen und ergänzen damit die wachsende Sammlung anerkannter Schätze des Königreichs.

Das Manuskript war eine von zwei Nominierungen, die von Thailand eingereicht wurden. Die andere ist Nanthopananthasut Kham Luang, ein buddhistisches Werk, das 1736 von Prinz Narathibet aus dem Königreich Ayutthaya verfasst wurde.