«Unersetzlich»: Jazz-Legende Tony Bennett ist tot

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.23

NEW YORK: Tony Bennett gehörte zu den populärsten Musikern der USA. Rund sieben Jahrzehnte dauerte seine Karriere, unter anderem sang er mit Lady Gaga. Nun ist die Jazz-Legende im Alter von 96 Jahren gestorben - und die Trauer ist groß.

Der Jazz-Musiker Tony Bennett ist tot. Bennett sei am Freitag im Alter von 96 Jahren in New York gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit. «Tony hat uns heute verlassen, aber erst vor kurzem saß er noch an seinem Klavier und hat gesungen», teilte das Management über die sozialen Medien des Musikers mit. «Sein letzter Song war «Because of You», sein erster Nummer-Eins-Hit. Tony, deinetwegen haben wir deine Lieder für immer in unseren Herzen.» Bennett hinterlässt seine Ehefrau Susan, zwei Söhne, zwei Töchter und neun Enkelkinder.

Zahlreiche Wegbegleiter und Stars trauerten öffentlich um Bennett. Der Musiker sei «ein echtes Talent, ein echter Gentleman und ein echter Freund gewesen», schrieb die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Der frühere US-Präsident Barack Obama bezeichnete Bennett als «ikonischen Songschreiber». «Er war auch ein guter Mann - Michelle und ich werden für immer geehrt sein, dass er bei meiner Amtseinführung aufgetreten ist.» Die frühere Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, würdigte Bennett als «nationalen Schatz».

Schauspieler George Takei bezeichnete Bennett als «den letzten seiner Art», Sänger Elton John würdigte ihn als «unersetzlich» und Musiker Ozzy Osbourne kommentierte, er sei «sehr traurig». Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards schrieb: «Mögest du in Frieden ruhen, Tony Bennett!» Nancy Sinatra, Sängerin und Tochter von Frank Sinatra, bezeichnete Bennett als «einen der großartigsten Menschen, die je gelebt haben».

Bennett habe eine Person dargestellt, «gut wie Gold, süß wie Zucker und ein zutiefst fühlender, empathischer Mensch», kommentierte Schauspielerin Fran Drescher. «Ich wünschte, mehr Menschen wären aus demselben Stoff wie du gemacht, Tony.» Schauspieler Josh Gad schrieb: «Das hier sollte nicht so weh tun, denn jeder von uns würde 96 Jahre nehmen, aber - Oh Mann! - ist es schwierig, sich die Welt ohne den großartigen Tony Bennett vorzustellen.»

Bennett wurde mit Songs wie «I Left My Heart In San Francisco» weltweit bekannt. Der Musiker veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm zahlreiche Grammys einbrachten. Die Liste seiner Bewunderer reichte von Frank Sinatra bis Lady Gaga. Mit ihr veröffentlichte er die Alben «Cheek to Cheek» und «Love for Sale». Auch als Maler war Bennett erfolgreich.

Bennett wurde 1926 in New York geboren. Mehr als 60 Jahre lang feierte er weltweit auf der Bühne Erfolge. Im hohen Alter schaffte er noch einmal ein Comeback. Zuletzt litt er an Alzheimer, wie seine Familie bekanntgegeben hatte. Eine Zeit lang war er noch weiter aufgetreten, hatte dann aber 2021 alle weiteren Konzerte abgesagt.