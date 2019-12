Von: Michael Lenz | 29.12.19

MANILA: In etwa drei Jahrzehnten werden die Küstengebiete der Philippinen, einschließlich der Küsten entlang der Bucht von Manila, als Folge des Klimawandels untergegangen sein. Mit dem Schicksal stehen die Philippinen in Asien nicht alleine.

Mehr als 70 Prozent der in den Küstenregionen von China, Bangladesch, Indien, Vietnam, Indonesien, Thailand und Japan lebenden Menschen würden in den kommenden Jahrzehnten von den Überschwemmungen durch den steigenden Meeresspiegel betroffen sein, hieß es in der Studie der Wissenschaftsorganisation Climate Central. Im Global Climate Risk Index 2018 von Germanwatch liegen die Philippinen nach Japan auf dem zweiten Platz der am stärksten von extremen Wetterereignissen betroffenen Länder der Welt. Deutschland rangiert nach Hitzewellen und Rekorddürre im Jahr 2018 auf Rang 3.