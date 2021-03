Unbegrenzte Flugtickets erhöhen Liquidität

Written by: Redaktion DER FARANG

Am Bangkoker Don Mueang Airport geparkte Maschinen thailändischer Billigfluggesellschaften. Foto: Jahner

BANGKOK: Billigairlines verkaufen Buffetpässe, um mit den unbegrenzten Tickets die Liquidität kurzfristig zu erhöhen. Diese Tickets werden im ersten Quartal von Thai VietJet (TVJ) und Thai AirAsia (TAA) angeboten, während Thai Lion Air diese Option in Erwägung zieht.

Nach Angaben des TAA-Geschäftsführer Santisuk Klongchaiya will die Fluggesellschaft 80.000 unbegrenzte Tickets während der sechstägigen Verkaufsphase in dieser Woche vermarkten, nachdem bei der ersten Auflage 86.500 Tickets verkauft wurden und 260 Millionen Baht an Einnahmen generiert wurden. Das Umsatzziel für die zweite Phase liegt bei 288 Millionen Baht.

Die TAA hat die Anzahl der verfügbaren Plätze für diese Art von Ticket auf jedem Flug auf 20 Prozent begrenzt, während die Passagiere 14 Tage im Voraus buchen müssen. Die klamme TAA meldete im vierten Quartal des vergangenen Jahres einen Nettoverlust von 1,11 Milliarden.

Anantachai Wannaphan, Marketing-Manager bei TVJ, kündigte an, dass seine Fluggesellschaft die zweite Auflage der unbegrenzten Tickets im April einführen will, um die Reisestimmung in der Zeit nach dem Songkran zu erhalten. „Unsere Hauptzielgruppe sind Geschäftsreisende oder Passagiere, die ihre Heimatstädte häufig besuchen müssen." Der Preis für einen Ticketpass liegt bei 12.000 Baht.

Laut dem Gouverneur der Tourism Authority of Thailand, Yuthasak Supasorn, sollen Buffetpässe in die Subventionierung der Kampagne „We travel together" aufgenommen werden, da dafür noch 7 bis 8 Milliarden Baht zur Verfügung stehen.