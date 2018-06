UN unterstützt Thailands „Riviera“-Pläne

Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.18

HUA HIN: Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen will Thailands Plan unterstützen, am Golf von Thailand eine „Riviera“ zu entwickeln.

Das hat der Generalsekretär der Welttourismusorganisation (UNWTO), Surab Pololikashvili, dem thailändischen Tourismus- und Sportminister Weerasak Kowsurat am Donnerstag versichert. Der Generalsekretär sieht im Süden des Königsreichs ein Potential zum Ausbau der touristischen Infrastruktur nach internationalen Standards, und zwar auf der 220 Kilometer langen Strecke von Phetchaburi mit Cha-am über Prachuap Khiri Khan mit Hua Hin und Chumphon bis nach Ranong. Dort soll eine zweigleisige Eisenbahnlinie gebaut werden. Neue marinetouristische Routen sollen eingerichtet, der Flughafen Hua Hin weiter für internationale Flüge geöffnet werden.

Weerasak berichtete weiter, dass die UNWTO helfen wolle, noch in diesem Jahr ein Forum für Tourismusinvestitionen in einer der Golfprovinzen zu veranstalten. Dazu werden die Mitgliedsnationen eingeladen. Pololikashvili habe sich nach der Stadtplanung in den Küstenprovinzen, die für die kommerzielle Entwicklung bestimmt sind, sowie nach Gebieten erkundigt, die während Monsunstürmen sicher wären.