UN soll Thailands Demokratie untersuchen

Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

BANGKOK: Eine Pro-Demokratische Organisation hat die Vereinten Nationen aufgefordert, sich mit Thailands Demokratie in Verkleidung einer Militärregierung zu befassen.

Der Präsident der Vereinigung der thailändischen Demokraten ohne Grenzen, Jaran Ditapichai, schrieb am Montag an die Vereinten Nationen und bat sie, die Regierung von General Prayut Chan-o-cha zu untersuchen. Jaran warf das Schreiben persönlich in einen Briefkasten in der Nähe des UN-Hauptquartiers in New York und zeichnete die Aktion mit einem Selfie neben einem Schild mit der Aufschrift „Lass die Demokratie nicht in Thailand sterben!" auf. Prayut war am Montag in New York zur Generalversammlung der UN eingetroffen. In dem an die Vereinten Nationen gerichteten Brief beschrieb Jaran die thailändische Verwaltung als eine verkleidete Militärregierung, die über mehrere staatliche Institutionen wie den Senat, das Verfassungsgericht, die Strafgerichte und die Wahlkommission eine direkte Kontrolle ausübe.