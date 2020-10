UN: Rund 30 Prozent weniger zivile Opfer im Afghanistankrieg

KABUL: Im Afghanistankonflikt sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres etwa 30 Prozent weniger Zivilisten getötet oder verwundet worden als ein Jahr zuvor. Die Aufnahme afghanischer Friedensgespräche im September führte jedoch zu keinem Rückgang der Anzahl ziviler Opfer, wie aus einem Bericht der UN-Mission in Afghanistan (Unama) hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Bis Oktober wurden in diesem Jahr Unama zufolge 2117 Zivilisten getötet und 3822 verwundet. Zuletzt hatte es 2012 im gleichen Zeitraum weniger zivile Opfer gegeben.

Die UN-Mission stellte mit Sorge eine Zunahme der Anzahl ziviler Opfer durch Angriffe der afghanischen Luftwaffe um 70 Prozent fest. Erst Samstag kam es wieder zu einem solchen Vorfall, bei dem 12 Kinder im Norden es Landes getötet wurden.

«Die Friedensgespräche werden einige Zeit brauchen, um Frieden zu bringen. Aber alle Parteien können den Gesprächen sofort Priorität einräumen und dringende, offen gesagt überfällige zusätzliche Schritte unternehmen, um den schrecklichen Schaden für die Zivilbevölkerung einzudämmen», sagte Deborah Lyons, Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Afghanistan, der Mitteilung zufolge.