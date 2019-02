UN-Menschenrechtschefin verurteilt Ausschreitungen in Venezuela

GENF (dpa) - Das UN-Menschenrechtsbüro hat das gewalttätige Vorgehen von Sicherheitskräften in Venezuela bei der Blockade von Hilfstransporten verurteilt. «Menschen wurden erschossen, andere trugen Wunden davon, von denen sie sich nicht mehr vollständig erholen werden», sagte die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Sonntag laut einer Mitteilung. «Das sind schmachvolle Szenen. Die venezolanische Regierung muss ihre Truppen davon abhalten, den unbewaffneten Demonstranten und gewöhnlichen Bürgern mit übertriebener Gewalt zu begegnen.»

In Venezuela hatten sich die Spannungen zwischen Opposition und sozialistischer Regierung am Wochenende massiv verschärft. Der umstrittene Präsident Nicolás Maduro lässt keine humanitäre Hilfe für die Bevölkerung ins Land. Bei Zusammenstößen an den Grenzen starben am Samstag mehrere Menschen, Hunderte weitere wurden verletzt.

Die Krise in Venezuela ist ab Montag auch Thema im UN-Menschenrechtsrat in Genf, dessen vierwöchige Sitzung von UN-Generalsekretär António Guterres eröffnet wird.