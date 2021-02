Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.21

BANGKOK: Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen (UN) haben sich gegen die strenge Anwendung des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung in Thailand ausgesprochen. Mit dem Gesetz werde die „Kritik an der Monarchie eingeschränkt", es habe keinen Platz in einem demokratischen Land.

Die Anwendung des Gesetzes hat seit der von Studenten angeführten pro-demokratischen Bewegung im letzten Jahr zugenommen. Kürzlich wurde eine Frau zu mehr als 43 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie die königliche Familie beleidigt hatte. UN-Menschenrechtsexperten schrieben in einer Pressemitteilung, dass sie über die harte Bestrafung alarmiert seien.

Letzten Monat verurteilte das Strafgericht in Bangkok einen 60-jährigen ehemaligen Staatsbeamten zu mehr als vier Jahrzehnten Gefängnis, weil er gegen das drakonische Gesetz gegen Majestätsbeleidigung verstoßen hatte. Der Verurteilte hatte Audioclips auf Facebook und YouTube gepostet, in denen ein Mann Kommentare abgab, die als kritisch gegenüber der Monarchie angesehen werden.

Der ehemalige Beamte wurde in 29 Anklagepunkten für schuldig befunden, gegen Abschnitt 112 des thailändischen Strafgesetzbuches verstoßen zu haben, der als „Lèse-Majesté-Gesetz bekannt ist, sowie gegen das Computerkriminalitätsgesetz. „Wir fordern das Berufungsgericht dringend auf, den Fall im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards neu zu prüfen und das harte Urteil aufzuheben“, schreiben Menschenrechtsexperten der UN.

Die thailändische Regierung hatte im Jahr 2018 kurzzeitig aufgehört, Menschen unter dem Gesetz anzuklagen. Aber mit dem Aufstieg der pro-demokratischen Bewegung und Aktivisten, die auf eine Reform der Monarchie drängen, begann die Polizei, sich auf das Gesetz zu berufen. Seit November wurden mehr als 40 junge Aktivisten nach dem Gesetz angeklagt, weil sie sich zu Tabuthemen geäußert hatten, berichtet die Thai Lawyers for Human Rights. Auch Minderjährige wurden unter dem Gesetz angeklagt, weil sie von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatten.

„Die zunehmend harte Anwendung des Gesetzes hat dazu geführt, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung unterdrückt und der zivile Raum und die Ausübung der Grundfreiheiten in Thailand weiter eingeschränkt wird“, betonen die Menschenrechtsexperten. „Wir sind zutiefst beunruhigt über den gemeldeten Anstieg der Zahl der „Lèse Majesté“-Verfolgungen seit Ende 2020 und die härteren Haftstrafen."