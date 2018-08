GENF (dpa) - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, hat die Gewalt bei Ausschreitungen von Rechtsextremen in Chemnitz scharf verurteilt.



«Zu sehen, was in Sachsen passiert ist, ist wirklich schockierend», sagte Said am Mittwoch in Genf. Er verurteilte insbesondere die Angriffe rechter Demonstranten auf ausländische Passanten. «Es hat nichts mit Mut zu tun, sich auf ungeschützte Menschen zu stürzen», sagte Said. Er rief die Politiker auf, deutlicher Stellung zu beziehen. «Es ist unabdingbar, dass Politiker dies alles verurteilten. Wir brauchen eine Konzentration von Stimmen in dieser Sache.»

Said scheidet Ende August aus dem Amt. Seine Nachfolgerin ist die ehemalige chilenische Präsidentin Michelle Barchelet.