UN-Hochkommissar verurteilt «Flut» an Hass gegen Juden und Muslime

GENF: Hass gegen Juden und Muslime hat laut dem UN-Menschenrechtsbüro seit dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten in aller Welt drastisch zugenommen. «Die Flut an hasserfüllter Sprache, auch in den sozialen Medien, ist abscheulich», sagte Volker Türk, der Hochkommissar für Menschenrechte, am Samstag in Genf.

Türk berichtete unter anderem über beschmierte Wohngebäude und religiöse Einrichtungen sowie aufhetzende Botschaften von Politikern. «Ich höre sowohl von Juden als auch Muslimen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen, und das macht mich traurig», sagte Türk.

Der Hochkommissar beklagte außerdem Antisemitismus und Antiislamismus auf Demonstrationen im Zusammenhang mit der Terrorattacke der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel und Israels Gegenangriff im Gazastreifen. Gleichzeitig kritisierte Türk, dass manche Staaten Demonstrationen pauschal verboten haben. Solidaritätsbekundungen mit Israelis oder Palästinensern dürften nicht übermäßig eingeschränkt werden, betonte er.