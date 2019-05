NEW YORK (dpa) - Die Vereinten Nationen haben ihre Forderung nach der Freilassung des in Tunesien inhaftierten UN-Diplomaten Moncef Kartas bekräftigt. Der deutsch-tunesische Doppelstaatler besitze eine weiterhin gültige Immunität, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch in New York. Auch die Vorlage von Ermittlungsdokumenten ändere nichts an der Haltung der Vereinten Nationen.

Kartas ist Mitglied des Expertenrates der UN, der das Waffenembargo gegen Libyen untersucht. Er war am 26. März bei der Einreise nach Tunesien festgenommen worden, ein Anti-Terror-Gericht hatte Haftbefehl gegen den UN-Diplomaten erhoben. Kartas und einer weiteren Person wird von den tunesischen Behörden die illegale Weitergabe geheimer Informationen vorgeworfen.