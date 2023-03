UN-Chef: Gleichstellungs-Fortschritt «verschwindet vor unseren Augen»

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.23

NEW YORK: Angesichts des Angriffs auf Frauenrechte in Afghanistan oder auch in Ländern wie den USA sieht UN-Generalsekretär António Guterres Schritte zur Gleichstellung in Gefahr. «Über Jahrzehnte gemachter Fortschritt verschwindet vor unseren Augen», sagte Guterres am Montag in New York zum Start der jährlichen Konferenz der Kommission für die Rechtsstellung der Frau. Die Frauenrechte weltweit würden «missbraucht, bedroht und verletzt». Unter der Herrschaft der Taliban «in Afghanistan sind Frauen und Mädchen vielerorts aus dem öffentlichen Leben verbannt worden.»

Auch die sexuellen und reproduktiven Rechte würden vielerorts zurückgefahren, sagte Guterres. Zuletzt hatten weltweit vor allem eine Reihe von US-Bundesstaaten mit weitgehenden Abtreibungsverboten nach einer historischen Entscheidung des Obersten Gerichtshofes für Aufsehen erregt. «Das Patriarchat schlägt zurück», sagte Guterres. «Aber wir auch. Und ich bin hier, um laut und deutlich zu sagen: Die Vereinten Nationen stehen überall an der Seite von Frauen und Mädchen.»

Die 67. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York soll bis zum 17. März laufen. Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat sich angekündigt.