Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

NEW YORK (dpa) - Deutschland will zurück in den UN-Sicherheitsrat - und eine Wahl am Freitag gilt als so gut wie sicher. Unter anderem Krisenprävention und der Kampf gegen den Klimawandel stehen auf der Agenda, sagt der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen.

Fünfmal saß Deutschland bereits als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat - am Freitag soll die Wahl für die sechste Mitgliedschaft folgen. Vor allem das Thema Krisenprävention will Deutschland im Rat stärker betonen, sagt UN-Botschafter Christoph Heusgen (63) im Interview der Deutschen Presse-Agentur - und verrät, was ihn in seinem ersten knappen Jahr bei den Vereinten Nationen positiv überrascht hat, und was negativ.

Frage: Deutschland war das letzte Mal 2011/2012 im Sicherheitsrat. Wo sehen Sie seitdem die gravierendsten Veränderungen und wie haben sich die deutschen Prioritäten verschoben?

Antwort: Aus deutscher Sicht hat sich zwischen dieser letzten Mitgliedschaft und der Mitgliedschaft, die wir anstreben, nicht viel geändert. Wir haben schon 2011/2012 versucht, einen sehr viel umfassenderen Ansatzpunkt zum Thema Sicherheit durchzusetzen. Der Sicherheitsrat beschäftigt sich in der Regel mit aktuellen Krisen, und wir haben immer gesagt: der Sicherheitsrat muss umfassender werden. Er muss schon in einer Phase, bevor eine Krise ausbricht, befasst werden. Er muss sich um Krisenprävention bemühen. Dieser Ansatzpunkt ist aus unserer Sicht heute genauso richtig wie er vor acht Jahren war.

Frage: Haben Sie das Gefühl, dieser Ansatz ist seitdem weiterverfolgt worden?

Antwort: Was die Vereinten Nationen allgemein anbelangt, ist der Ansatz weiterverfolgt worden und ich würde sagen, dass das heute Allgemeingut ist. Was die Arbeit des Sicherheitsrats anbelangt, gibt es da noch Verbesserungsbedarf und das ist auch ein Grund, warum wir uns wieder bewerben.

Frage: Was sind die Hauptgründe warum Deutschland wieder in den Sicherheitsrat will?

Antwort: Deutschland bewirbt sich traditionell alle acht Jahre um einen Sitz im Sicherheitsrat. Wir wollen damit unseren Partnern in den Vereinten Nationen eine gewisse Verlässlichkeit bieten. Wir wollen in den Sicherheitsrat, weil wir, erstens, an die Vereinten Nationen glauben und weil wir das unterstützen, wofür sie stehen, nämlich eine regelbasierte internationale Ordnung. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Grundprinzipien der UN-Charta und der Menschenrechts-Charta befolgt werden. Zweitens ist es so, dass Deutschland auch einen hohen finanziellen Beitrag leistet. Wir waren 2016 der zweitgrößte Beitragszahler für das gesamte UN-System, und weil wir in viele dieser UN-Organisationen einzahlen, wollen wir auch bei der Entscheidung über deren Tätigkeiten mitreden. Drittens wollen wir im Sicherheitsrat den erweiterten Sicherheitsbegriff vertreten - wir müssen mehr in Krisenverhütung investieren, wir müssen uns um Klimaveränderung und Wasserknappheit kümmern, wir müssen das Thema Menschenrechte auf die Tagesordnung setzen. In dem Zusammenhang möchte ich ein Thema auch besonders erwähnen, dass ist die sexuelle Gewalt gegen Frauen, die in einigen Konflikten systematisch eingesetzt wird. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass Frauen stärker in Führungspositionen kommen müssen, dass Frauen stärker bei Vermittlungsbemühungen eine Rolle spielen sollen. Wir wollen dieses Thema auch im Sicherheitsrat aufgreifen. Also eine breite Agenda. Wir werden nicht alles durchsetzen können, aber wir wollen mit klaren Vorstellungen in die Sicherheitsratszeit hineingehen. Wir werden uns um Unterstützung bei den anderen Ländern bemühen und Allianzen schmieden, um dann auf einigen dieser Gebiete Fortschritte zu erzielen.