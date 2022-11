Von: Björn Jahner | 13.11.22

PHATTHALUNG: Im Feuchtgebiet Thale Noi in der Provinz Phatthalung in der Südregion von Thailand, das kürzlich von Vereinten Nationen (UN) anerkannt wurde, werden seit mehr als 250 Jahren Wasserbüffel gezüchtet, ein Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek sagte am Samstag gegenüber der Presse, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha sehr erfreut über die Anerkennung sei.

Am 4. November hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) das Feuchtgebiet Thale Noi (Karte) in der südlichen Provinz Phatthalung (Karte) als weltweit bedeutendes landwirtschaftliches Kulturerbe (GIAHS) anerkannt – das erste seiner Art in Thailand.

„Das Thale Noi Wetland Buffalo Pastoral Agro-Eco-System ist ein diversifiziertes landwirtschaftliches System, das durch eine langjährige Interaktion zwischen Menschen und Büffeln gekennzeichnet ist“, informmiert die FAO auf ihrer Webseite.

Foto: The Nation

Zu den Auswahlkriterien für die GIAHS-Anerkennung gehören eine globale Bedeutung, von der die Bevölkerung profitiert, Agro-Biodiversität, Unterstützung der Nahrungsmittel- und Lebensmittelsicherheit, Wissenssysteme, soziale Werte und Kultur sowie herausragende Landschaften.

„Premier Prayut ist erfreut, dass die über Generationen weitergegebene thailändische Volksweisheit und -kultur international anerkannt wird. Dies verdeutlicht, wie wertvoll das thailändische Erbe ist“, betonte Khun Rachada. Das Thale Noi Wetland ist eine der 52 verbleibenden GIAHS-Stätten weltweit, die mit dem Wasserbüffel in Verbindung stehen, fügte die Sprecherin hinzu und führte fort, dass mehr als 3.500 Büffel in Thale Noi gezüchtet werden, das zu einem Nicht-Jagdgebiet erklärt wurde.

Die Büffel in Thale Noi werden entweder in Freilandhaltung oder nur nachts in Ställen gehalten. Die Bauern führen ihre Tiere zum Grasen auf überschwemmte Felder und bringen sie vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Die Büffel haben sich an das Überleben auf dem Land angepasst, das fast fünf Monate im Jahr überschwemmt ist.