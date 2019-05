Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

BANGKOK: Umweltschützer haben die Regierung aufgefordert, ein Gesetz für saubere Luft zu verabschieden, um das chronische Smogproblem des Landes zu lösen und das Recht der Bürger auf saubere Luft zu achten.

Dr. Wirun Limsawart, Politologe am Society and Health Institute und Mitglied des Clean Air Network Thailand, sagte auf einer Pressekonferenz in Bangkok, es sei keine Zeit mehr für Diskussionen über das saisonale Smogproblem. Jeder müsse sich mit allen Aspekten einer ernsthaften Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die soziale Gerechtigkeit befassen. Jeder sollte sich an der Erarbeitung nachhaltiger Lösungen beteiligen.

Das Clean Air Network veröffentlichte ein „Clean Air White Paper“ als Handbuch für die breite Öffentlichkeit, das Informationen zu PM2,5-Feinstaub und verwandten Themen enthält. Wirun sagte weiter, Bürger hätten während des Smogs, insbesondere in Bangkok und im Norden, unter schwerwiegenden, aber vermeidbaren Gesundheitsschäden gelitten. Das Problem sei in diesem Jahr zum Teil aufgrund der mangelnden Bewältigung durch die Behörden so gravierend geworden, dass die Regierung nachhaltige Maßnahmen wie die Verabschiedung eines Gesetzes über saubere Luft und die Einrichtung einer zentralen Umweltschutzbehörde ergreifen müsse, so Wirun. Die Hauptgründe, warum die Bemühungen der Behörden erfolglos blieben, seien das Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Ergreifung von Maßnahmen sowie die Einstellung der Behörden, wonach die wirtschaftliche Entwicklung Vorrang vor dem Umweltschutz habe. Der Politologe weiter: „Deshalb habe ich beschlossen, mit dem Clean Air Network zusammenzuarbeiten, um das Clean-Air-Weißbuch zu erstellen, um diese komplexen Informationen zu vereinfachen, Fragen zu Smog zu beantworten und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie man vor Verschmutzung geschützt bleibt und wie man das Problem angehen kann.“