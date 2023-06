BANGKOK: Produkte aus biologischem Anbau, pestizidfreies Gemüse und DIY-Workshops, in denen gezeigt wird, wie Abfallstoffe optimal genutzt werden können, stehen am kommenden Samstag (1. Juli 2023) von 14.00 bis 18.00 Uhr im Bhirom-Bhakdi-Pavillon des Lumphini-Parks im Mittelpunkt.

Die „Green Market Fair“ in Bangkok ist die zweite Aktivität, die im Rahmen des Weltumwelttages am 5. Juni 2023 organisiert wird, so Aekvarunyoo Amrapala von der Metropolverwaltung Bangkok (BMA).

Die erste Aktion, „Do it yourself: Baue eine schöne Welt mit deinen Händen“ wurde am 5. Juni 2023 im Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) im Bezirk Chatuchak durchgeführt. Die Teilnehmer nahmen an Workshops teil, in denen ihnen beigebracht wurde, wie sie Abfallmaterialien durch Wiederverwendung, Recycling und Upcycling in nützliche Produkte verwandeln können.

Khun Aekvarunyoo sagte, dass die diesjährigen Aktivitäten dem Thema #beatplasticpollution des Umweltprogramms der Vereinten Nationen folgen, das sich auf die Neugestaltung von Systemen zur Vermeidung von Plastikmüll konzentriert sowie Regierungen und Unternehmen dazu auffordert, die Plastikverschmutzung zu reduzieren.

Auf dem Markt, der von der Umweltabteilung des BMA im Lumphini-Park veranstaltet wird, gibt es Stände, an denen pestizidfreie und pestizidsichere Produkte, Erzeugnisse des ökologischen Landbaus und Hydrokulturgemüse verkauft werden.

Die Stadt wird auf der Messe auch kostenlose Pflanzensetzlinge anbieten. Die Empfänger müssen den QR-Code scannen oder sich auf der Website tree.bangkok.go.th registrieren, um das Wachstum ihrer Bäume zu melden. Sie werden zur 1-Million-Baumpflanzungskampagne der Stadt beitragen, um eine natürliche Mauer zu errichten, die Staub und Luftverschmutzung absorbiert.