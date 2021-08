BANGKOK: Umweltverbände haben die Regierung aufgefordert, die Einfuhr von Kunststoffabfällen zu verbieten und stattdessen das Recycling von heimischen Kunststoffabfällen zu fördern. Über 100 Umweltgruppen halten dies für den Schutz der Umwelt und die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft im Königreich für unerlässlich.

107 Gruppen haben in einer gemeinsamen Erklärung ein Verbot der Einfuhr von Kunststoffabfällen noch in diesem Jahr verlangt. Darüber hinaus sollten Gesetze verschärft werden, um Schlupflöcher zu beseitigen, die es der Kunststoffrecyclingindustrie ermöglichen, importierte Abfälle zu verwenden.

Penchom Saetang von Ecological Alert and Recovery Thailand verweist auf Recycling-Fabriken in den zollfreien Zonen, die eine Gesetzeslücke ausnutzen und Plastikmüll importieren. „Wir haben festgestellt, dass im Jahr 2020 bis zu 150.000 Tonnen Kunststoffabfälle eingeführt wurden, was einem Anstieg um das 2,69-fache gegenüber dem Vorjahr entspricht. In diesem Jahr wurden bis Juni rund 71.000 Tonnen Kunststoffabfälle nach Thailand importiert." Der Import belaste die thailändische Umwelt und schade dem inländischen Recyclingsektor und der Kreislaufwirtschaft.

Laut einem Bericht von Umweltminister Varawut Silpa-archa arbeitet sein Ministerium gemeinsam mit der Abteilung für Umweltverschmutzung an einer Verordnung, die Einfuhr von Kunststoffen im Jahr 2021 auf 250.000 Tonnen zu begrenzen, die Quote jedes Jahr um 20 Prozent zu senken und bis zum Jahr 2026 ein vollständiges Verbot zu erreichen.