CHIANG RAI: Samstagnacht wurde bei einem schweren Gewitter im Bezirk Mueang Chiang Rai (Chiang-Rai-Stadt) ein 36-jähriger Motorradfahrer durch einen umstürzenden Baum getötet.

Der Unfall ereignete sich im Tambon Mae Yao. Polizei und Rettungskräfte wurden um 22.20 Uhr über den Unfall informiert und benötigten etwa eine halbe Stunde für die Räumung des umgestürzten Baumes von der Straße und die Bergung der Leiche.

Schwere Sturmschäden wurden auch im Bezirk Mae Sai im thailändisch-myanmarischen Grenzgebiet verzeichnet. Bezirkschef Narongpol Kid-arn sagte gegenüber der Presse, dass eine Rettungsaktion für die Dorfbewohner im Tambon Wiang Phang Kham, Tambon Mae Sai und Tambon Pong Pha eingeleitet wurde, wo starke Winde ebenfalls einen großen Baum entwurzelt hatten, der die Verbindungsstraße blockierte.

Der starke Regen habe jedoch dazu beigetragen, die Feinstaubbelastung (PM2,5) im Bezirk zu reduzieren, fügte Khun Narongpol hinzu.

Unterdessen gab das Meteorologische Amt am Sonntag die siebte Sommersturmwarnung des Jahres heraus.



Die Wetterbehörde erklärte, dass am Sonntag und Montag in vielen Landesteilen mit starken Stürmen gerechnet werden muss, weil ein Hochdrucksystem mit warmer Luft im Nordosten zusammenstößt. Die Folge seien Gewitter, Sturmböen und Hagel in Gebieten, die sich bis in den Süden erstrecken, warnte das Meteorologische Amt.

Für Sonntag werden schwere Stürme für nachfolgende Provinzen vorhergesagt:

Norden: Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Lampang, Uttaradit, Phichit, Phitsanulok, Sukhothai, Kamphaeng Phet und Phetchabun.

Nordosten: Loei, Nong Bua Lam Phu, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Yasothon, Kalasin, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham, Roi Et, Amnat Charoen, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani.

Zentralebene: Nakhon Sawan, Lopburi, Saraburi, Singburi, Angthong, Ayutthaya, Samut Sakhon sowie Bangkok und die umgebenden Provinzen.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sakaeo, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat.

Für Montag werden schwere Stürme für nachfolgende Provinzen vorhergesagt: