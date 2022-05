Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.22

Dieses Bild wurde am Montag auf dem Facebook-Konto des Armeesprechers gepostet. Die Nachricht besagt, dass Lazada in militärischen Gebieten nicht erwünscht ist.

BANGKOK: Thailands Armeechef hat alle ihm unterstellten Einheiten und Organisationen angewiesen, zum Schutz der königlichen Institution und aus Protest gegen eine umstrittene Werbekampagne keine Produkte mehr über den Online-Marktplatz Lazada zu kaufen, berichtete die thailändische Tageszeitung „Bangkok Post“ am Montag (9. Mai 2022).

Oberst Sirichan Nga-thong, stellvertretende Sprecherin, informierte die Presse, General Narongphan Jitkaewtae habe den Befehl am Montag landesweit an Armeeeinheiten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben. Er verbietet den Kauf von Produkten über den Online-Marktplatz Lazada.

Darüber hinaus sprach er ein Verbot für Lazada-Fahrzeuge aus, Armeegebiete – u.a. Kasernen – anzusteuern. Die Anordnung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft.

„Es ist ein Ausdruck der Absicht, die (königliche) Institution zu schützen und eine soziale Maßnahme gegen eine Organisation zu verhängen, die unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt und Uneinigkeit in der thailändischen Gesellschaft verursacht hat“, erklärte die stellvertretende Armee-Sprecherin. Der Inhalt der Lazada-Werbung habe die Institution beleidigt und die Gefühle der thailändischen Bevölkerung ernsthaft verletzt, so Oberst Sirichan.

Die Anordnung ist eine Reaktion auf eine Online-Werbekampagne der Transgender-Influencerin Aniwat Prathumthin, besser bekannt unter ihrem Social-Media-Pseudonym „Nara Crepe Katoey“. Nara und eine weitere Frau traten in dem Werbespot für die E-Commerce-Plattform Lazada auf, der als Verhöhnung von Behinderten kritisiert wurde. Der Werbespot warb für Lazadas 5.5-Shopping-Kampagne.

Die Medienagentur Intersect Design Factory wurde beauftragt, die Produktion von Videos zu koordinieren, um die Promotion-Kampagne über soziale Medien und Influencer zu bewerben. Nara wurde von Intersect kontaktiert, um in der Werbung aufzutreten, die auf ihrem TikTok-Konto gezeigt wurde.

Das Video zeigt Nara und eine Frau im Rollstuhl, die als Thidarat Chaokuwiang identifiziert wurde, die vergnügt sind und miteinander scherzen. Das Video wurde von vielen Internetnutzern heftig kritisiert, von denen einige glaubten, das Outfit der behinderten Person sei eine schräge Anspielung auf die königliche Familie. Sowohl Intersect als auch Lazada haben sich später entschuldigt und die Werbung entfernt.