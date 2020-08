Umstrittener Verfassungsentwurf: Bulgariens Justizminister will gehen

SOFIA: Der bulgarische Justizminister Danail Kirilow hat nach heftiger Kritik an einem Verfassungsentwurf seinen Rücktritt angekündigt. Dies geschah überraschend nach einem Treffen Kirilows mit Ministerpräsident Boiko Borissow am Mittwoch. Borissow werde erst nach Gesprächen mit seinen Koalitionspartnern über den Rücktritt entscheiden, teilte die Regierung in Sofia mit.

«Durch das Werfen über Bord von ähnlichen Sandsäcken wird das Schiff nicht gerettet und der Protest nicht beruhigt werden», kommentierte Ex-Justizminister und Protest-Aktivist Hristo Iwanow den angekündigten Abgang Kirilows. Dieser gehört zu den Verfassern des umstrittenen Entwurfs für ein neues Grundgesetz. Borissows Partei GERB hatte Anfang vergangener Woche den Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt. Kritiker lehnen die Vorlage wegen «inhaltlicher und technischer Mängel» entschieden ab.

Demonstranten, Staatschef Rumen Radew und die oppositionellen Sozialisten verlangen seit Wochen den Rücktritt der gesamten Regierung sowie des Chefanklägers. Sie unterstellen ihnen Korruption bei der Amtsführung und Abhängigkeit von Oligarchen.

Die konservativ-nationalistische Regierung will erst dann zurücktreten, wenn das Parlament über Wahlen für eine große, verfassunggebende Volksversammlung entscheidet. Borissows Partei GERB verhandelt nun mit den anderen Fraktionen, um genügend Parlamentarier für Debatten über den Verfassungsentwurf zusammenzubekommen. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im März 2021.