Letzte Chance: Am Sonntag und Montag werden die letzten Filmbeiträge am Strand gezeigt. Foto: Jahner

PATTAYA: Klein aber fein präsentiert sich das Filmfestival „Pattaya Movie on the Beach“ das seit Freitag am Strand in Nord-Pattaya, direkt vor dem Dusit Thani Hotel Pattaya ausgerichtet wird.

Bis Montag können die Besucher hier in Strandliegen Platz nehmen und unterhaltsame thailändische und internationale Filme mit englischen Untertiteln kostenlos anschauen.

Lesen Sie auch: Pattaya Film Festival: Das Programm

Der Konsum und das Mitführen von Alkohol ist verboten, was an den Eingängen vom Sicherheitspersonal kontrolliert wird.

Das Festival erfolgt im Rahmen des „Pattaya Film Festival 2023“. Es findet noch heute Abend und am Montagabend am North Pattaya Beach statt und präsentiert bekannte Filme der thailändischen LGBT+-Community und Blockbuster, die in Pattaya gedreht wurden.