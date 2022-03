BANGKOK: Eine kürzlich durchgeführte Meinungsumfrage hat ergeben, dass die meisten Thais über die steigenden Lebenshaltungskosten und die schlechte Regierungsleistung besorgt sind.

Die Ergebnisse der Umfrage von Suan Dusit, bei der von Dienstag bis Donnerstag letzter Woche 1.047 Personen landesweit teilnahmen, wurden am Sonntag bekannt gegeben.

Die meisten Fragen waren offen formuliert und erlaubten den Befragten, mehr als eine Antwort zu geben. Auf die Frage, was sie derzeit am meisten besorgt, antworteten 89,73 Prozent die steigenden Lebenshaltungskosten sowie die steigenden Konsumgüter- und Energiepreise. Weitere Antworten waren die Konjunkturabschwächung (87,43 Prozent), die schlechte Verwaltung (73,70 Prozent), die Covid-19-Situation (71,21 Prozent) und das Verhalten der Politiker (70,44 Prozent).

Auf die Frage, wie besorgt sie sind, antworteten 56,73 Prozent, dass sie leicht besorgt sind, 38,87 Prozent, dass sie sehr besorgt sind, 4,01 Prozent, dass sie nicht so besorgt sind und 0,48 Prozent, dass sie überhaupt nicht besorgt sind.

Auf die Frage, warum sie besorgt sind, nannten 80,97 Prozent die steigenden Preise, 57,10 Prozent die so genannten staatlichen Subventionen und 47,25 Prozent, dass sie finanziell nicht über die Runden kommen. Auf die Frage, was sie von der Regierung erwarten, sagten 75,77 Prozent, die Verwaltung solle auf die Meinung der Menschen hören, 71,61 Prozent wünschen sich, dass sich die Machthaber mehr um die Lebensqualität der Menschen als um die Politik kümmern, während 66,57 Prozent mehr staatliche Subventionen erwarten.

Was die unmittelbare Zukunft betrifft, so gaben 76,14 Prozent an, dass sie geduldig sind und darauf warten, dass sich die Dinge ändern, 58 Prozent sagten, dass sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, während 57,23 Prozent antworteten, dass sie überleben, weil sie an ihre Familien und die Menschen denken, die sie lieben.