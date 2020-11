Umfrage: Parlamentsdebatte war ein Trick der Regierung

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.20

BANGKOK: Eine Mehrheit der von Dusit Poll befragten Thais hat die Sondersitzung des Parlaments am 26. und 27. Oktober, bei der eine Lösung aus der politischen Krise gefunden werden sollte, als nutzlos bezeichnet. Die thailändische Politik werde unverändert bleiben und die Konflikte würden weitergehen.

Auf die Frage nach ihrer Meinung zur Debatte konnten die Befragten mehr als eine Antwort geben.

42 Prozent gaben an, dass es sich lediglich um einen Trick der Regierung gehandelt habe, um Zeit zu gewinnen; 39 Prozent glaubten, der Premierminister werde nicht zurücktreten; 32 Prozent sagten, es habe sich um ein politisches Spiel gehandelt; 32 Prozent meinten, es sei ein Versuch gewesen, einen Ausweg zu finden; 28 Prozent waren der Meinung, dass Abgeordnete und Senatoren sich die Hände reichen sollten, um eine konkrete Lösung für das Problem zu finden.

Auf die Frage, wie sich die Debatte auf die politische Situation in Thailand auswirken würde, sagten 51 Prozent, dass sie unverändert bleiben würde; 35 Prozent glaubten, dass sich die Situation verschlimmern würde; nur 13 Prozent glaubten, dass sie sich verbessern würde. Die Umfrage wurde am 28. und 30. Oktober im Anschluss an die Parlamentsdebatte online bei 1.035 Personen im ganzen Land durchgeführt.