Umfrage: Nur geringe Erwartungen an Kabinettsumbildung

Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.20

BANGKOK: Laut einer Meinungsumfrage von Suan Dusit Poll hat die Mehrheit der Thais nur begrenzte Erwartungen an eine Kabinettsumbildung. Sie werde nicht dazu beitragen, die Leistung der Regierung zu verbessern.

Die Umfrage erfolgte online bei 1.078 Personen im ganzen Land, nachdem Premierminister Prayut Chan-o-cha eine Kabinettsumbildung als unmittelbar bevorstehend bezeichnet hatte.

55 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass die Leistung der Regierung trotz der Umbildung gleichbleiben würde; 28 Prozent hielten sie für noch schlechter, und nur 17 Prozent sagten, dass sie besser sein würde. Was das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung nach der Umbildung betrifft, so glaubten 52 Prozent, dass es geringer sein würde; 33 Prozent meinten, dass es gleich bleiben würde; und 13 Prozent sagten, dass die Bevölkerung mehr Vertrauen in die Regierung haben würde.

Auf die Frage, welche Prioritäten das neue Kabinett nach seinem Amtsantritt setzen solle, wobei alle Befragten mehr als eine Antwort geben durften, wünschten 89 Prozent, dass es die wirtschaftlichen Probleme des Landes schnell lösen solle; 74 Prozent, dass es das Problem der Arbeitslosigkeit lösen solle; 72 Prozent, dass es seine Arbeit transparent gestalten solle; 70 Prozent, dass es dem Lebensunterhalt der Menschen Bedeutung beimessen solle; und 68 Prozent, dass es sich mit der Verschuldung der Menschen befassen solle.

Auf die Frage, ob die Bevölkerung von der Kabinettsumbildung profitieren würde, antworteten 48 Prozent mit Nein und sagten, nur Politiker würden davon profitieren; 37 Prozent waren unsicher und meinten, sie müssten sich erst die Zusammensetzung des neuen Kabinetts ansehen; und 14 Prozent sagten Ja, die neuen, kompetenten Teammitglieder würden zur Stabilisierung der Regierung beitragen.