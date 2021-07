BANGKOK: Bei einer aktuellen Umfrage von Super Poll sagten fast 92 Prozent, dass die Coronakrise die Fähigkeiten des Gesundheitsministeriums übersteigt.

95 Prozent forderten die Regierung auf, die von der Pandemie betroffenen Unternehmen und Menschen zu entschädigen. Und die überwiegende Mehrheit wünschte sich, dass das Innenministerium und die Bangkoker Stadtverwaltung mehr für die Bürgern tun. Weiter ging an die Adresse der Medien, in diesen Zeiten beruhigenden Einfluss zu nehmen, und an die Menschen, nicht weiter Fake News zu verbreiten. Super Poll befragte 1.114 Frauen und Männer vom 6. bis 10. Juli nach ihrer Meinung.