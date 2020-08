Written by: Redaktion DER FARANG | 24/08/2020

Pro-Demokratie-Flashmob in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Mehrheit der von Suan Dusit Poll befragten Menschen stimmte den drei von der Gruppe Free People erhobenen Forderungen zu, da sie mit demokratischen Prinzipien übereinstimmten. Allerdings dürften die Demonstranten nicht gegen die Monarchie verstoßen.

Gefragt wurde, was sie über die anhaltenden regierungsfeindlichen Proteste von Studenten denken, wobei jeder Befragte mehr als eine Antwort geben durfte.

59 Prozent gaben an, dass die Gruppe Forderungen stellten, wie es in der Demokratie erlaubt sei.

42 Prozent sagten, sie dürften nicht gegen die Monarchie verstoßen.

40 Prozent waren besorgt über ihre Sicherheit und die Gefahr, dass sie angegriffen werden könnten.

40 Prozent sagten, dass alle Betroffenen zuhören sollten, was sie sagen.

39 Prozent dachten, sie könnten einige heimliche Unterstützer haben.

34 Prozent sagten, die Studenten zeigten, dass die Menschen das Recht auf freie Meinungsäußerung hätten.

29 Prozent meinten, dass sie Spaltung säen und Unordnung stiften würden.

29 Prozent sagten, die Demonstrationen seien Teil eines politischen Spiels.

27 Prozent meinten, die Demonstrationen seien eine Demonstration der Meinungen von Menschen einer neuen Generation, die das Land reformieren wollten.

26 Prozent gaben an, dass sie Veränderungen zum Wohle des Landes forderten.

Was die Forderung nach einer Verfassungsänderung anbelangt, so stimmten 62 Prozent zu, wobei einige sagten, dass die gegenwärtige Verfassung undemokratisch und eine fortbestehende Diktatur sei. Andere sagten, dass das Volk an der Ausarbeitung der neuen Verfassung beteiligt werden sollte.

Der Forderung, Premierminister Prayut Chan-o-cha solle zurücktreten oder das Parlament auflösen, stimmten 54 Prozent zu, denn General Prayut habe versagt. Das habe dazu geführt, dass das Land von wirtschaftlichen Problemen, Korruption und Vetternwirtschaft geplagt werde.

Was die Forderung an die Regierung anbelangt, die Einschüchterung des Volkes zu beenden, so stimmten 59 Prozent zu. Sie sagten, das Volk solle seine Meinung frei äußern können, ohne eingeschüchtert zu werden.

Die Umfrage wurde am 16. und 21. August online bei 197.029 Menschen im ganzen Land durchgeführt.