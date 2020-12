Umfrage: Mehrheit sorgt sich um politische Lage

Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.20

Pro-Demokratie-Aktivisten in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Politik des Landes wird nach einer Umfrage von Nida Poll weiterhin umstritten bleiben.

Interviewt wurden am 3. und 4. Dezember 1.315 Personen im Alter ab 18 Jahren mit verschiedenen Bildungsniveaus und Berufen im ganzen Land. Nida Poll wollte Meinungen zur Politik des Landes zusammentragen, nachdem das Verfassungsgericht am 2. Dezember Premierminister General Prayut Chan-o-cha wegen der Klage, dass er nach seiner Pensionierung weiterhin in einer Militärresidenz lebt, für nicht schuldig befunden hatte.

Die Antworten fielen wie folgt unterschiedlich aus:

- 27 Prozent sagten, die Situation sei umstrittener und Anlass zur Sorge;

- 23 Prozent glaubten, dass die Situation weiterhin so umstritten und besorgniserregend sein würde wie zuvor. Es sei aber kein großer Grund zur Sorge;

- 17 Prozent meinten, die Situation würde noch umstrittener und besorgniserregender sein, aber kein großer Grund zur Besorgnis;

- 17 Prozent glaubten, dass es so umstritten wie bisher und ein Grund zur Besorgnis sein würde;

- 7 Prozent sagte, die Lage würde ruhiger werden;

- 6 Prozent meinten, es gäbe keinen Grund zur Sorge.

Eine weitere Frage war, ob die pro-demokratische Bewegung ihre Proteste verstärken würde.

- 35 Prozent glaubten, dass die Gruppe die Proteste verstärken würde, aber nicht in der Lage wäre, die Regierung unter Druck zu setzen;

- 29 Prozent waren der Meinung, die Proteste würden nicht eskalieren und die Bewegung wäre nicht in der Lage, Druck auf die Regierung auszuüben;

- 12 Prozent sagten, die Gruppe würde ihre Proteste verstärken und die Regierung würde ihren Forderungen nachgeben;

- 8 Prozent meinten, die Gruppe würde ihre Proteste zurückschrauben und nicht in der Lage sein, Druck auf die Regierung auszuüben, damit diese ihren Forderungen nachgibt.