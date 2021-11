BANGKOK: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat zum Ergebnis, dass mehr als 70 Prozent der Thailänder befürchten, dass die Wiedereröffnung am 1. November eine neue Covid-19-Welle auslösen wird, insbesondere, wenn Bars, Diskotheken und Unterhaltungslokale ab dem 1. Dezember wieder geöffnet werden.

Mehr als die Hälfte der Befragten gab jedoch auch an, dass sie hoffen, dass die Wiedereröffnung die am Boden liegende thailändische Wirtschaft ankurbeln werde.

Die Umfrage wurde von dem Meinungsforschungsinstitut „Bangkok Poll“ der Bangkok University durchgeführt. Befragt wurden 1.173 Personen im ganzen Land.

Die Umfrage ergab, dass 46,3 Prozent der Teilnehmer der Meinung sind, dass sich Thailands Gesamtzustand nach der Wiedereröffnung verbessern wird, während 27,5 Prozent befürchten, dass sich die Situation verschlechtern wird. 26,2 Prozent sagten, dass sich nichts ändern wird.

51,1 Prozent der Umfrageteilnehmer hoffen, dass sich Thailands Wirtschaft nach der Wiedereröffnung verbessern wird. 43,4 Prozent der Umfrageteilnehmer erwarten, dass die Wiedereröffnung der Gastronomiebranche und dem Einzelhandel ankurbeln wird. 42,7 Prozent der Befragten erwarten, dass die Wiedereröffnung mehr Arbeitsplätze schaffen und das Einkommen der Menschen erhöhen wird.

Allerdings gaben 72 Prozent an, besorgt zu sein, dass die Wiedereröffnung Thailands am Montag eine neue Infektionswelle auslösen könnte, während 28 Prozent unbesorgt sei.

Auf die Frage, welches Thema sie am meisten beunruhigt, antworteten 72 Prozent der Befragten, sie seien besorgt über die Öffnung von Bars, Nachtclubs und Karaoke-Etablissements ab dem 1. Dezember. 66,5 Prozent der Umfrageteilnehmer befürchten, dass die Entscheidung, vollständig geimpfte Touristen aus Ländern mit geringem Risiko ohne Quarantäne einreisen zu lassen, einen neuen Ausbruch der Krankheit auslösen wird.