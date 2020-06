Umfrage: General Prawit soll Regierungspartei führen

Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.20

BANGKOK: Die große Mehrheit der von Suan Dusit Poll befragten Menschen wünscht sich für die Regierungspartei Palang Pracharath (PPRP) mit General Prawit Wongsuwon, dem Chefstrategen der Partei, einen neuen Vorsitzenden.

72 Prozent der Interviewten sagten, es sei an der Zeit für die PPRP, Änderungen vorzunehmen, da sich die derzeitige Führung als ineffizient erwiesen habe und mehr qualifizierte Personen in den Exekutivausschuss berufen werden sollten. Nur 28 Prozent meinten, die Zeit sei noch nicht reif für einen Wechsel in der Parteiführung, da es wichtigere Probleme zu lösen gebe.

Auf die Frage, wen sie für geeignet hielten, den Parteivorsitz zu übernehmen, nannten die meisten Befragten – 54 Prozent - General Prawit, gefolgt von 14 Prozent für Suriya Juangroongruangkit, 14 Prozent für Virat Rattanaseth, 9 Prozent für Buddhipongse Punnakanta und 8 Prozent für Paiboon Nititawan. Die Umfrage der Universität Suan Dusit Rajabhat wurde vom 15. bis 19. Juni online mit 1.108 Personen im ganzen Land durchgeführt.