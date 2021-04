Ein chinesisches Touristenpärchen auf Besichtigungstour im Großen Palast in Bangkok am 14. Februar 2020. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Nach einer aktuellen Online-Umfrage des thailändischen China Intelligence Center ist Thailand bei Chinesen das beliebteste Reiseziel, gefolgt von Japan, Singapur und Südkorea. Allerdings will die Mehrheit der Chinesen erst im Königreich urlauben, wenn die obligatorische Quarantäne aufgehoben und die überwiegende Zahl der Thais gegen Covid-19 geimpft wurde.

93 Prozent der befragten Chinesen würde die Impfkampagne in Thailand von ihrer Entscheidung abhängig machen, eine Reise zu buchen. 33 Prozent gaben an, dass sie 70 Prozent der thailändischen Bevölkerung geimpft sehen wollen; 28 Prozent sagten, dass die Hälfte der Bevölkerung in Ordnung wäre. 77 Prozent würden einen Thailand-Urlaub in Betracht ziehen, wenn die Quarantäne komplett aufgehoben wäre. 30 Prozent würden nach dem Ende der Quarantäne zwischen einem und drei Monaten warten, 28 Prozent zwischen vier und sechs Monate und 36 Prozent sogar erst nach sechs Monaten oder länger in Thailand urlauben.

Die beliebtesten Ziele im Königreich sind Bangkok (40%), Phuket (34%), Pattaya (12%), Chiang Mai (12%) und Koh Samui (3%). Unter den Befragten waren 57 Prozent unabhängige Reisende und 43 Prozent, die sich für Reisegruppen entscheiden würden.