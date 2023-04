Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister General Prayut Chan-o-cha führt die Liste der Prominenten an, mit denen die Bangkoker gerne Songkran feiern würden, knapp vor Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt, wie eine öffentliche Umfrage von Bangkok Poll ergab.

Die vom Forschungszentrum der Universität Bangkok durchgeführte Umfrage zum Songkran-Fest der Bangkoker wurde am Montag veröffentlicht, nachdem vom 29. März bis zum 2. April 2023 1.202 Einwohner Bangkoks befragt worden waren.

Laut der Umfrage sind die fünf wichtigsten Persönlichkeiten, mit denen die Menschen Songkran feiern wollen, Premierminister Prayut (11,1 Prozent), gefolgt von Chadchart (10,4 Prozent), Chuwit Kamolvisit (7,0 Prozent), Lisa Black Pink (5,6 Prozent) und Paetongtarn Shinawatra (4,5 Prozent).

Fast drei Viertel der Befragten, 73,5 Prozent, gaben an, dass das diesjährige Songkran-Festival stärker besucht sein wird als das letztjährige, während nur 26,5 Prozent glaubten, dass es weniger überfüllt sein wird.

62,2 Prozent der Befragten gaben an, dass Songkran-Reisen in diesem Jahr durch den Wunsch motiviert sind, das Fest zu besuchen, da die Pandemie vorbei ist. 51 Prozent der Befragten glaubten, dass die Menschen wegen der aufeinander folgenden langen Wochenenden reisen werden, während 48 Prozent glaubten, dass sie eine Pause zum Erwerb religiöser Verdienste (tam bun) einlegen wollen.

Mehr als die Hälfte, 58,3 Prozent, gaben an, dass sie für die verlängerten Feiertage Reisepläne haben: 31,3 Prozent würden in ihre Heimatprovinz reisen, 14,6 Prozent würden Orte in Bangkok besuchen (z. B. Khao San Road, Siam, Asiatique und Tempel), und 11,3 Prozent würden andere Provinzen besuchen.

Nur ein kleiner Teil der Befragten hatte keine Reisepläne: 35,5 Prozent der Befragten gaben an, sich zu Hause entspannen zu wollen, und 6,2 Prozent wollten dort Songkran feiern.

Nur diejenigen, die Pläne hatten, antworteten: 65,8 Prozent gaben an, dass sie mit ihrer Familie feiern würden, 4,7 Prozent mit ihrem Partner und 13,4 Prozent mit Freunden.

Auf die Frage, was sie zu diesem Anlass zu tun gedenken, gaben 59,4 Prozent an, dass sie religiöse Verdienste (tam bun) erwerben wollen, indem sie den Mönchen Essen geben und die Buddha-Statue baden, 41,1 Prozent wollten sich mit Familie und Freunden treffen, und 39,3 Prozent wollten Wasser über die Hände der Ältesten gießen und ihren Segen erbitten.