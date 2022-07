Die buddhistische Badezeremonie ist der Höhepunkt des jährlichen Um-Phra-Dam-Nam-Festivals in Phetchabun. Fotos: Tourism Authority Of Thailand

PHETCHABUN: Von Freitag, 23. September bis Mittwoch, 28. September 2022 wird im Wat Bot Chana Mara und im Phetchabura Buddhist Park in der Provinz Phetchabun im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand wieder die traditionelle Um-Phra-Dam-Nam-Zeremonie organisiert, im Rahmen derer die historische Buddha-Figur Phra Buddha Maha Thammaracha verehrt wird.

Das Festival gehört zu den außergewöhnlichsten Festivitäten Thailands, dessen Höhepunkte eine bemerkenswerte Parade durch die Stadt und eine traditionelle Buddha-Bade-Zeremonie im Fluss sind. Der hochverehrten Buddhafigur, die vor rund 400 Jahren von Bauern im örtlichen Flusslauf gefunden wurde, wird nachgesagt, dass sie den Bewohnern Glück und Wohlstand sowie eine reiche Ernte und Fruchtbarkeit der Felder beschert.

Nach der Zeremonie füllen sich die Besucher, meistens mehrere Tausend, das heilige Wasser in Flaschen ab.

Das Festivalprogramm findet an sechs Tagen statt.

Segen, Tanz, Kultur und Sport

• Freitag, 23. September 2022: Traditionelle Tanzzeremonie mit 2.565 Darstellern um 18.00 Uhr im Phetchabura Buddhist Park.

In den Abendstunden wird eine Klang- und Lichtshow mit Feuerwerk veranstaltet. Absolut sehenswert!

• Samstag, 24. September 2022: Buddhistische Segnungszeremonie im Wat Traiphum um 08.09 Uhr, gefolgt von einer ausgelassenen Parade um 17.00 Uhr durch Mueang Phetchabun (Phetchabun-Stadt) und der Eröffnungszeremonie vor dem Wat Mahathat Phra Aram Luang und im Petchabura Buddhist Park.

• Sonntag, 25. September 2022: Buddhistische Herbeirufungszeremonie um 10.09 Uhr. Die Buddha-Figur wird vom Wat-Trai-Phum-Pier zur Durchführung der Tauchzeremonie am Wat-Bot-Chana-Mara-Pier zu ihrer ursprünglichen Fundstelle im Fluss getragen, wo sie vom Gouverneur der Provinz in alle Himmelsrichtungen in den Fluss getaucht wird. Anschließend wird sie von den Einwohnern respektvoll mit Wasser übergossen. Da das Wasser des Flusses nach dieser feierlichen Zeremonie als heilig gilt, springen viele Zuschauer in den Fluss oder nehmen sich etwas Flusswasser mit nach Hause.

Den Abschluss bildet eine Ruderregatta. Gepaddelt wird hier gegen den Strom, das ist weltweit einzigartig.

• Sonntag, 25. September bis Mittwoch, 28. September: Beeindruckende Klang- und Lichtshow über die Geschichte der Buddha-Figur Phra Buddha Maha Thammaracha vor der Chaloem Rajakumari Bibliothek um 20.00 Uhr.

• Montag, 26. September und Dienstag, 27. September: Ruderwettbewerb gegen den Strom um die Trophäe des Kulturministers am Wat Trai Phum Pier.

Mehr erfahren Sie unter www.facebook.com/ThailandFestival.