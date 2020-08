um eine Maske mit Info-Material zum Spiel Leverkusen-Mailand, die versehentlich gesendet wurde. ZURÜCKZIEHUNG - INFOS/MASKE: INTER - LEVERKUSEN

DÜSSELDORF: (Zusammenfassung 2300) ZURÜCKZIEHUNG - INFOS/MASKE: INTER - LEVERKUSEN Von Thomas Eßer und Stefan Tabeling, dpa (Foto - aktuell)

Aufstellungen:

Inter Mailand - Bayer Leverkusen (Montag, 21.00 Uhr/RTL und DAZN)

Inter Mailand: Handanovic - Godín, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro Martínez

Bayer Leverkusen: Hrádecký - L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Palacios, Baumgartlinger - Havertz, Demirbay, Diaby - Volland

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Bayer beim 1:0 gegen Glasgow:

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender (68. Dragovic), Tapsoba, S. Bender (77. Tah), Sinkgraven - Ch. Aranguiz, Palacios (87. Stanilewicz) - Wirtz (68. Baumgartlinger), Havertz, Diaby (68. Bailey) - K. Volland

Inter beim 2:0 gegen Getafe:

S. Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni - d'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - R. Lukaku, L. Martinez

ALLGEMEIN:

Wegen der Corona-Pandemie wird die Europa League in diesem Jahr in Turnierform in den vier Stadien in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und Köln, wo am 21. August das Finale steigt, zu Ende gespielt. Alle Partien vom Viertelfinale an werden in nur einem Duell (ohne Rückspiel) entschieden.

Sollte sich der Fußball-Bundesligist gegen den italienischen Spitzenclub und diesjährigen Meisterschaftszweiten durchsetzen, träfe er im Halbfinale am 17. August in Düsseldorf auf den Sieger des Spiels zwischen Schachtjor Donezk und Frankfurt-Bezwinger FC Basel. Diese Partie wird wie das vierte Viertelfinale FC Sevilla - Wolverhampton Wanderers am Dienstag ausgetragen.

LEVERKUSEN:

- Bosz war mit Ajax vor drei Jahren im Finale des Wettbewerbs

- Bosz kann wieder auf Nadiem Amiri zurückgreifen, der zuletzt wegen eines privaten Corona-Kontaktes vorsorglich in häuslicher Quarantäne war und beim 1:0 gegen Glasgow nicht mitwirken konnte.

- Charles Aránguiz fehlt wegen einer Gelbsperre

- Ob der angeschlagene Karim Bellarabi dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig.

- Bayers Blick geht Richtung Finale, das am 21. August ausgerechnet auf der anderen Rheinseite im Stadion des Rivalen 1. FC Köln stattfindet.

- Leverkusen hat bisher einen internationalen Titel: Denn der bislang einzige internationale Titel - im Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup - gelang 1988 und liegt mehr als 32 Jahre zurück. Zwei Siege nur noch - und der Traum vom Finale daheim wäre realisiert.

INTER:

- Zweiter der Serie A

- dreimaliger UEFA-Cup-Sieger

- Romelu Lukaku hat in dieser Saison schon 30 Pflichtspieltore für Inter erzielt

- Italienische Klubs haben in UEFA Europa League schon 499 Tore erzielt (Gruppenphase bis Finale).

HAVERTZ:

Eine Schlüsselrolle nach dem Aus von Wolfsburg und Frankfurt einzig verbliebenen Bundesliga-Team kommt Kai Havertz vor seinem möglichen Wechsel nach England zum FC Chelsea zu. Bosz ist sich sicher, dass die andauernden Transferspekulationen den international begehrtesten deutschen Fußball-Nationalspieler in seinem Engagement und Leistungsvermögen nicht hemmen. «Kai ist konzentriert und sehr motiviert, er will Fußball spielen und mit uns etwas erreichen. Die Chance haben wir», sagte der Niederländer im Interview der «Bild am Sonntag» über den 21 Jahre alten Star der Werkself.

Havertz ließ sich bisher durch Berichte und Gerüchte nicht ablenken. Auch beim 1:0 im Achtefinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers am vorigen Donnerstag in der BayArena zeigte er eine Klasse-Leistung, auch wenn er drei gute Torchancen ungenutzt ließ. Havertz kommt auch zu Gute, dass ihm seit Ausbruch der Corona-Pandemie wegen des Ausschlusses von Fans und dem spärlichen Medienkontakt großer Rummel erspart bleibt. Der Kreativspieler ist ohnehin niemand, der das Licht der Öffentlichkeit sucht. Stünde er nicht in Leverkusen unter Vertrag, wo das Medienaufkommen vergleichsweise überschaubar ist, sondern beim FC Bayern oder Borussia Dortmund, wäre der Wechselwirbel wohl ungleich größer.

Zudem zahlt es sich aus, dass Sportdirektor Simon Rolfes als auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler früh klarstellten, dass ein Wechsel von Havertz erst nach dem letzten Saisonspiel in Frage kommt. Gebetsmühlenartig wiederholt Völler dies und gibt Spekulationen für einen vorzeitigen Abgang von Havertz a la Timo Werner keinerlei Raum.

So zieht Havertz auch gegen Inter die Fäden. «Natürlich spielt Kai, das will er selbst ja auch. Ich bin da ein bisschen altmodisch: Für mich ist eine Saison erst dann vorbei, wenn alle Spiele absolviert sind. Vorher geht niemand weg», sagte Völler. Der 60-Jährige ist schon so lange im Geschäft, dass er bei der Wechsel-Frage entspannt bleibt und Unruhe im Team nicht zulässt. Die Sache sei «einigermaßen einfach», so Völler: «Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wenn jemand unsere Konditionen akzeptiert, ist das okay, sonst bleibt er noch ein Jahr und wir sind glücklich. Es wird nicht einfach, aber für so einen Künstler gibt es keinen Covid-Rabatt.» Im Raum steht eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro.

Havertz soll vor einer Einigung mit dem FC Chelsea stehen. Der Premier-League-Club hat bereits Timo Werner von RB Leipzig verpflichtet.

Der Nationalspieler wird deshalb auch von den größten Clubs umworben. «Wir wissen vom Interesse einiger Teams, vor allem von Chelsea», sagte Völler und bestätigte damit die Avancen der Engländer. «Aber für uns ist die Sache einigermaßen einfach. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wenn jemand unsere Konditionen akzeptiert, ist das okay, sonst bleibt er noch ein Jahr und wir sind glücklich. Es wird nicht einfach, aber für so einen Künstler gibt es keinen Covid-Rabatt.»