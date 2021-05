Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.21

SATUN: Der ukrainische Botschafter in Thailand, Andrii Beshta, starb am Sonntagmorgen auf der Insel Lipe vor der südlichen Provinz Satun. Der Tod des 45-Jährigen wurde der Polizei von Koh Lipe um 5.30 Uhr gemeldet.

Laut dem Ermittler Pol. Capt. Bidan Saripa kamen der Botschafter und sein 17-jähriger Sohn Ostap am 28. Mai auf der Insel zu einem Urlaub an. Sie wohnten im gleichen Zimmer im Bunga Resort. Es gab keine Spuren, dass das Zimmer gewaltsam geöffnet wurde oder dass der Botschafter angegriffen wurde, heißt es bei der Polizei. Nach Angaben seines Sohnes ging Beshta am Samstag um 23 Uhr zu Bett. Um 4.30 Uhr am Sonntagmorgen erbrach sich der Botschafter, verlor das Bewusstsein und starb kurz darauf, berichtete sein Sohn.

Der Leichnam des ukrainischen Botschafters wurde von der Insel Lipe ins Krankenhaus von Satun gebracht. Später wurde vereinbart, den Leichnam für eine Autopsie nach Bangkok zu überführen.

Obwohl es bisher keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, gibt es in den Medien Spekulationen angesichts der langjährigen Feindschaft zwischen Russland und der Ukraine. Die Feindschaft zwischen den Nachbarländern hat sich zu einem der wichtigsten Krisenherde in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen entwickelt, wobei die Spannungen in den letzten Monaten eskalierten.