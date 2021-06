Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.21

BANGKOK: Die Obduktion der Leiche des ukrainischen Botschafters im Police General Hospital in Bangkok hat bestätigt, dass Andrii Beshta an einem Herzinfarkt gestorben ist.



In der Erklärung des Royal Thai Police Office vom Montagnachmittag hieß es, es gebe keine Spuren eines physischen Angriffs auf den Körper und keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Zimmer des Resorts, in dem der Botschafter sich zum Todeszeitpunkt auf Koh Lipe in Satun aufhielt. Die Todesursache sei Herzversagen gewesen. Beshta starb am Sonntagmorgen im Alter von 45 Jahren während eines Urlaubs mit seinem Sohn und Freunden auf Koh Lipe

Der Leichnam wurde in das Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan im Bangkoker Bezirk Pom Prap Sattru Phai überführt, wo vom 1. bis 4. Juni die Beerdigungszeremonien stattfinden. Eine königlich gesponserte Einäscherung findet am 5. Juni statt.

Beshta war seit 2015 der Botschafter der Ukraine in Thailand. Er sollte seine Amtszeit in der dritten Juniwoche beenden. Als Botschafter hatte er eine wichtige Rolle beim Aufbau der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Thailand und der Ukraine gespielt.