Der neue Botschafter der Ukraine in Deutschland Oleksii Makeiev. Foto: EPA-EFE/Clemens Bilan

BERLIN: «In Deutschland wird darüber diskutiert, in der Ukraine werden sie gebraucht», sagt der ukrainische Botschafter Makeiev über westliche Kampfpanzer. Zeit zu reden gibt es aus seiner Sicht nicht mehr. Er dringt im dpa-Interview auf eine schnelle Entscheidung.

Flakpanzer, Minenräumpanzer, Bergepanzer, Brückenlegepanzer: Es ist nicht so, dass die Ukraine noch keine Panzer von Deutschland bekommen hätte. Einer fehlt aber noch: Der Leopard 2, der in den Augen vieler Militärexperten der beste Kampfpanzer der Welt ist. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev erklärt im Interview der Deutschen Presse-Agentur, warum die Ukraine ihn seit Monaten so dringlich einfordert.

Frage: Am Freitag treffen sich die westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Erwarten Sie, dass sich der Bundeskanzler bis dann für die Lieferung von Kampfpanzern entscheidet?

Antwort: In Deutschland wird darüber diskutiert, in der Ukraine werden sie gebraucht. Die Kampfpanzer sind so wichtig für uns, dass wir ohne sie keine weiteren Gebiete befreien können. Sie gehören zu den wichtigsten Instrumenten der Befreiung, des Kampfes für Unabhängigkeit. Zum Diskutieren haben wir sehr wenig Zeit. Und wir erwarten, dass unsere Verbündeten das auch verstehen und richtig handeln.

Frage: Die Ukraine fordert die Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Wo stünden wir heute, wenn die Panzer früher geliefert worden wäre?

Antwort: Schon seit einem Jahr wissen wir, dass jede Waffe westlicher Bauart und jede andere militärische Hilfe dazu beitragen, dass weniger Zivilisten und weniger Soldatinnen und Soldaten umkommen. Waffen retten Leben. Und ich sage es immer wieder: Deutsche Waffen retten Leben. Deutsche Flugabwehrsysteme helfen uns, die Raketen abzufangen, und die deutschen Panzer werden uns helfen, Territorien zu befreien. Und die Gräueltaten, die dort russische Besatzungstruppen verüben, werden weniger.

Frage: Sie haben ja jetzt schon viele Gespräche mit der Bundesregierung darüber geführt. Wie erklären Sie sich denn, dass die Bundesregierung so lange zögert?

Antwort: Ich führe die Gespräche mit der Bundesregierung lieber hinter verschlossenen Türen. Ich kann nur sagen: Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig. Ohne deutsche, ohne westliche Hilfe könnten wir russische Truppen nicht verdrängen. Deswegen sind wir für diese Hilfe dankbar. Und deswegen sagen wir: Um diesen Krieg zu gewinnen, sind wir auf Waffen westlicher Bauart angewiesen.

Frage: Die Gegner dieser Kampfpanzer-Lieferungen sagen, Deutschland würde damit zur Kriegspartei. Was entgegnen Sie denen?

Antwort: Die einzigen, die diesen Krieg führen und jeden Tag Leben riskieren und Blut vergießen, sind die Ukrainer. Und das machen wir weiter - stellvertretend für all die Verbündeten. Es gibt dafür einen Begriff im Deutschen: Stellvertreterkrieg. Ja, wir sind stellvertretend für die ganze Welt da. Keiner kämpft sonst gegen Russland. Aber die Ukrainer machen es. Russland führt einen Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen Europa und die ganze zivilisierte, demokratische Welt. Und in diesem Krieg stehen die Ukrainer an der Front. Wir bitten nicht um deutsche Soldaten oder amerikanische Soldaten, sondern um Waffen. Gebt uns bitte diese Waffen, damit wir uns schützen können und unsere Territorien befreien können.

Frage: Sollten jetzt die Kampfpanzer geliefert werden, welche Forderung kommt dann als nächstes? Die nach Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen?

Antwort: Kampfjets sind im Gespräch, weil auch sie dazu beitragen, die Lufthoheit zu bewahren. Viele der russischen Marschflugkörper werden von unseren Flugzeugen abgefangen. Kriegsschiffe haben wir nicht ganz oben auf unserer Prioritätenliste, auch wenn Russland ukrainische Häfen blockiert, was es leider unmöglich macht, die Länder in Afrika und Asien mit ukrainischem Getreide zu beliefern.

Frage: Aber die Kampfjets stehen schon sehr weit oben auf ihrer Liste?

Antwort: Die stehen oben, aber nicht ganz weit oben. Man sollte sich nicht zu sehr auf Prioritäten konzentrieren, wenn es um Waffenlieferungen geht. Jede Waffe dient einem bestimmten Teil unserer Streitkräfte.

Frage: Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Freitag ein Papier beschlossen, in dem sie sich für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Krieges einsetzt. Haben Sie Verständnis für eine solche Forderung?

Antwort: Ich kenne keinen Politiker, der in den letzten zehn Jahren mit Russland erfolgreich verhandelt hat und dabei keine Territorien verloren hat. Ich habe auch noch keinen konkreten Vorschlag von denen gehört, die auf Friedensverhandlungen setzen. Was wäre die Verhandlungsstrategie? Wer könnte da mitverhandeln? Und was wäre der Verhandlungsvorschlag? Unser Präsident hat die Voraussetzungen und Ziele für Friedensverhandlungen schon vor mehreren Monaten klar benannt und im November einen Zehn-Punkte-Plan präsentiert, für den wir nun die Bündnispartner gewinnen wollen. Unsere Position ist klar: Friedensverhandlungen müssten dazu führen, dass Russland sich aus der Ukraine zurückzieht, dass die Kriegsverbrecher verurteilt werden, dass Schäden von Russland bezahlt werden und dass kein neuer russischer Krieg jemals wieder zur Gefahr für den Weltfrieden werden kann.

Frage: Wenn Sie von Rückzug sprechen, dann meinen Sie auch die Krim.

Antwort: Natürlich. Das ist das Territorium der Ukraine.

Frage: Würden Sie ein Jahr nach dem russischen Angriff sagen, dass Deutschland eine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine eingenommen hat?

Antwort: Ja, in vielen Dingen schon. Schauen Sie auf die Volumen der Militärhilfe und der finanziellen Hilfe innerhalb der Europäischen Union. Schauen Sie auf die auf die lange Liste der Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden und die Rolle Deutschlands im Jahre 2022 als G7-Präsidentschaft. Diese Führungsrolle ist da. Jetzt erwarten wir, dass Deutschland auch in der Panzerfrage diese Führungsrolle übernimmt. Der Leopard 2 ist der beste Panzer, der für die Ukraine in Frage kommt.

Frage: Der ukrainische Präsident hat vor ein paar Wochen Washington besucht. Können Sie sich vorstellen, dass er in diesem Jahr auch nach Berlin kommt?

Antwort: Eine Reise des Präsidenten ins Ausland ist eine Ausnahme. Und diese Ausnahme muss es wert sein. Ich weiß, dass mein Präsident sehr gerne nach Berlin kommen würde, wenn es einen weiteren wichtigen Durchbruch bei der Hilfe für die Ukraine gibt.

Frage: Heißt das, er kommt, wenn die Kampfpanzer geliefert werden?

Antwort: Ich kann mir da viele wichtige Hilfsleistungen vorstellen, die es noch geben könnte. Unsere deutschen Kollegen wissen, worum es geht.

ZUR PERSON: Der Kiewer Oleksii Makeiev löste im Oktober Andrij Melnyk als ukrainischer Botschafter in Berlin ab. Während Melnyk bei den Bemühungen um militärische Unterstützung Deutschlands auf maximalen Druck bis an die Schmerzgrenze setzte, versucht Makeiev es nun wieder auf die klassische diplomatische Art. Der 47-Jährige ist bereits seit 26 Jahren im diplomatischen Dienst und war vor seinem Wechsel nach Deutschland Beauftragter der ukrainischen Regierung für die Sanktionen gegen Russland. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und mag Rockmusik.