Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Samstag

Litauen wählt Präsidenten - Amtsinhaber Nauseda klarer Favorit

VILNIUS: Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wählt Litauen an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Für das höchste Staatsamt in dem baltischen EU- und Nato-Land bewerben sich acht Kandidaten. Der parteilose Amtsinhaber Gitanas Nauseda geht als klarer Favorit in die Direktwahl und kann auf eine zweite fünfjährige Amtszeit hoffen. Der 59-jährige Ökonom hat sich als entschlossener Unterstützer der Ukraine einen Namen gemacht. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, gehen die beiden Bestplatzierten zwei Wochen später in eine Stichwahl. Wahlberechtigt sind fast 2,5 Millionen Menschen. Aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

In Litauen hat das Staatsoberhaupt vor allem repräsentative Aufgaben. Im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten hat der Präsident aber weitergehende Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Er ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Litauen wird für die Bundeswehr in den kommenden Jahren absehbar der Schwerpunkt ihres Militärengagements. Seit 2017 führt Deutschland dort schon einen Nato-Gefechtsverband mit rund 1600 Soldaten, davon etwa die Hälfte aus der Bundeswehr. Nun will die Bundesregierung eine gefechtsbereite Brigade mit bis zu 5000 Soldaten fest stationieren. Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Zeitgleich mit der Wahl des Präsidenten findet ein Referendum zur Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft statt.