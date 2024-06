Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Montag

«The Telegraph»: Ukraine im Zentrum der G7-Agenda

LONDON: Nach der Europawahl blickt die britische Zeitung «The Telegraph» am Montag voraus auf den G7-Gipfel am Donnerstag in Italien:

«Giorgia Meloni ist zu einer der bekanntesten Politikerinnen Europas geworden. Ihre Partei Brüder Italiens, die einst als rechtsextreme Randbewegung galt, ist inzwischen mit ihr als Ministerpräsidentin an der Regierung. Diese Woche wird sie Gastgeberin des G7-Gipfeltreffens in Apulien sein, an dem führende Politiker aus aller Welt teilnehmen werden.

Auch wenn die Vorbereitungen durch den Wahlkampf für die Europawahlen überschattet wurden, ist dieser G7-Gipfel von entscheidender Bedeutung für die Festlegung des Kurses, den der Westen im Krieg in der Ukraine einschlagen wird.

Die italienische Regierungschefin hat in vielerlei Hinsicht überrascht, vor allem aber mit ihrer Haltung gegenüber Russland. Einst galt Meloni als nachgiebig gegenüber Wladimir Putin, aber sie hat sich als alles andere als das erwiesen, indem sie im Februar ganz bewusst von Kiew aus die italienische G7-Agenda startete. Das war sowohl eine symbolische Geste als auch eine Absichtserklärung, die deutlich machte, dass die Ukraine im Zentrum der G7-Agenda stehen würde.»