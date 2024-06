Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Orban bekräftigt Nichtbeteiligung an Ukraine-Hilfe

AMSTERDAM: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat seinen Widerstand gegen die Ernennung des scheidenden niederländischen Regierungschefs Mark Rutte zum neuen Nato-Generalsekretär aufgegeben. Dazu heißt es am Mittwoch in der Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant»:

«Ministerpräsident Orban verkündete sein Einverständnis in einem Tweet, dem ein Schreiben beigefügt war, das Rutte dem Ungarn geschickt hatte. Darin sind die «Absprachen» enthalten, die bei den bilateralen Gesprächen der beiden getroffen wurden.

Die wichtigsten dieser Vereinbarungen entsprechen dem, was Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bereits letzte Woche bei einem Besuch in Budapest mit Orban abgesprochen hatte: die Zusicherung, dass Ungarn nicht verpflichtet sein wird, sich an Nato-Aktivitäten zur Unterstützung der Ukraine zu beteiligen, weder materiell noch finanziell. Ungarn wird seinerseits die Ausweitung dieser Unterstützung nicht blockieren. Letzteres ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil des «Jubiläumsgipfels» der Staats- und Regierungschefs der Nato in Washington, wo im Juli das 75-jährige Bestehen des Bündnisses begangen werden soll.

Ungarn war zwar ohnehin nicht verpflichtet, sich an der Unterstützung für die Ukraine zu beteiligen. Doch Orban war sehr daran gelegen, dies öffentlichkeitswirksam zu bekräftigen. Das geschah nun also zum zweiten Mal in Ruttes Brief, in dem er versicherte, dass er als Nato-Generalsekretär die entsprechenden Vereinbarungen zwischen Stoltenberg und Orban «voll unterstützen» werde.»

«La Repubblica»: Frieden in Ukraine nur durch Verhandlungen möglich

ROM: Zu möglichen Szenarien für ein Ende des Kriegs in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Wolodymyr Selenskyj kann nicht mehr darauf hoffen, allein militärisch zu gewinnen. Wenn er ein relativ schnelles Ende des Kriegs aushandeln will, kann er es nicht erzwingen, sondern muss sich irgendwann mit Moskau auseinandersetzen, entweder direkt oder indirekt. Inoffizielle Gerüchte besagen, dass ein territorialer Kompromiss von Kiew nicht mehr a priori ausgeschlossen wird. Entscheidend ist zuvor aber, dass die Ukraine zunächst militärisch wieder Boden gewinnen muss, um eine Einigung aus einer günstigen Position heraus ins Auge fassen zu können. Tatsächlich gibt es erste Anzeichen für eine Erholung der Ukraine.

Putin hat zwar einen maximalistischen «Friedensvorschlag» unterbreitet. Aber selbst der Kreml scheint sich bewusst zu sein, dass er früher oder später verhandeln muss. (...) Für Frieden ist ein Szenario nach dem Vorbild des Waffenstillstands von 1953 nach dem Korea-Krieg nicht auszuschließen: ein ausgehandelter Waffenstillstand mit einem begrenzten Gebietsverlust für Kiew, den die internationale Gemeinschaft nicht offiziell anerkennen wird. Dieses Szenario ist aber nur dann plausibel, wenn eine unabhängige Ukraine solide westliche Sicherheitsgarantien erhält und schrittweise in den europäischen Raum integriert wird.»