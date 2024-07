Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Mittwoch

Nato beschließt Start von Ukraine-Kommando in Wiesbaden

WASHINGTON: Die Nato koordiniert künftig von Wiesbaden aus Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte.

Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten beschlossen bei ihrem Gipfeltreffen in Washington den Start des Einsatzes, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr.

Ukraine ermittelt zu zwei erschossenen Kriegsgefangenen

KIEW: Die Staatsanwaltschaft untersucht einen neuen Verdachtsfall zu mutmaßlich durch Russen getötete Kriegsgefangene.

Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu einem neuen Verdachtsfall der Erschießung von Kriegsgefangenen mutmaßlich durch russische Soldaten aufgenommen. «In der Aufzeichnung ist klar zu sehen, dass die Verteidiger der Ukraine ihre Waffen niedergelegt und keinerlei Widerstand geleistet haben», schrieb die Behörde in einer Mitteilung auf Telegram. Kurz zuvor war in sozialen Netzwerken ein Video einer mutmaßlichen Erschießung zweier unbewaffneter ukrainischer Soldaten in einem Graben durch russische Soldaten verbreitet worden. Der Vorfall soll sich laut Staatsanwaltschaft im Juni im südukrainischen Gebiet Saporischschja ereignet haben.

Die Behörde hat in der Vergangenheit bereits 62 Fälle von möglichen Hinrichtungen während der Gefangennahme erfasst. Insgesamt sollen demnach über 110 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft getötet worden sein.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Internationale Menschenrechtsorganisation werfen vor allem der russischen Seite regelmäßig Kriegsverbrechen und dabei auch die Tötung von Kriegsgefangenen vor. Vergangene Woche hatte die «New York Times» in einem Artikel dabei auch über mehrere Fälle von Hinrichtungen russischer Kriegsgefangener durch auf ukrainischer Seite kämpfende ausländische Soldaten berichtet.

Nato: Ukraine auf Weg ins Bündnis nicht aufzuhalten

BRÜSSEL: Die Nato sichert der von Russland angegriffenen Ukraine zu, dass sie auf ihrem Weg in das Verteidigungsbündnis nicht mehr aufgehalten werden kann.

In dem Text für die Abschlusserklärung des Nato-Gipfels in Washington wird der Pfad zur Mitgliedschaft als «irreversibel» bezeichnet, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Abschluss der Verhandlungen über das Dokument erfuhr.

Scholz stellt Ukraine weitere Hilfe in Aussicht

WASHINGTON: Zum Auftakt des Gipfels in Washington hat die Nato der Ukraine mehr Luftverteidigungssysteme zugesagt. Noch mehr Hilfe könnte folgen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die bisherige Unterstützung der Ukraine mit Luftverteidigungssystemen als «großen Schritt» bezeichnet. Gleichzeitig stellte er dem von Russland angegriffenen Land am Rande des Nato-Gipfels in Washington weitere Systeme in Aussicht. «Aus meiner Sicht ist dieser Prozess nicht abgeschlossen», sagte Scholz vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die USA, Deutschland und weitere Verbündete hatten der Ukraine am Dienstag zum Auftakt des Nato-Gipfels weitere Unterstützung zur Abwehr russischer Luftangriffe zugesagt. Die Ukraine hatte bereits im April sieben zusätzliche Patriot-Systeme gefordert, Deutschland hat drei davon bereits geliefert und darauf gesetzt, dass andere Nato-Staaten folgen. «Deutschland hat einen großen Schritt gemacht, das anzuregen, andere davon zu überzeugen, dass das notwendig ist», sagte Scholz.

Zwei Tote bei russischem Luftangriff auf Hafen von Odessa

ODESSA: Der Schwarzmeerhafen Odessa ist für die Ausfuhren der Ukraine wichtig. Russland attackiert den Hafen immer wieder, auch weil es dort militärische Ziele vermutet.

Durch einen russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa sind nach ukrainischen Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Die Toten seien ein Wachmann und ein Lkw-Fahrer, teilte der Gouverneur der Militärverwaltung des Gebiets, Oleh Kiper, mit. Ein wachhabender Matrose sei verletzt worden. Eine Lagerhalle, Lkws sowie ein ziviles Schiff seien beschädigt worden. Der Hafen Odessa ist für die ukrainischen Exporte von Getreide und anderen Gütern über das Schwarze Meer wichtig. Moskau vermutet dort nach früheren Militärangaben aber auch die Produktion ukrainischer Seedrohnen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem nächtlichen Angriff vier Marschflugkörper des Typs Ch59/Ch-69 sowie eine Rakete Iskander-M ein. Drei der Marschflugkörper seien abgefangen worden. Außerdem nutzte Russland für Attacken auf verschiedene Landesteile der Ukraine 20 Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart. 14 Drohnen seien abgeschossen worden, hieß es. Diese täglichen Luftwaffenangaben sind nicht bis ins Detail überprüfbar, lassen aber einen Überblick über Art und Schwere der Angriffe zu.

Einen Treffer gab es nach Behördenangaben auf eine Anlage der Stromversorgung im westlichen Gebiet Riwne. Für Bewohner im Umkreis sei zeitweise der Strom ausgefallen, teilte der Versorger Ukrenerho mit. Nach Angaben der Militärverwaltung von Riwne gab es einen Brand, der aber eingedämmt worden sei. «Menschen sind bei diesem Angriff nicht verletzt worden», schrieb Gouverneur Olexander Kowal. Die Ukraine wehrt seit fast zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab.

«Dagens Nyheter»: Ukraine braucht mehr Waffen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert den jüngsten russischen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew:

«Der Ukraine müssen die erforderlichen Mittel gegeben werden, damit sie sich gegen den russischen Terror verteidigen kann. Das erfordert mehr Waffen und dass sie auch gegen Ziele in Russland verwendet werden dürfen. Der abscheuliche Angriff vom Montag, unter anderem auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew, ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie notwendig das ist. Dies ist nur ein Beispiel in einer langen Reihe russischer Angriffe auf zivile Ziele - Krankenhäuser, Schulen und Theater. Hinzu kommen systematische Angriffe auf kritische Infrastruktur, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Ziel des Kremls ist es, mit dem Terror den Krieg so unerträglich zu machen, dass die Bevölkerung aufgibt und zu Kompromissen bereit ist.

Nichts deutet bislang darauf hin, dass die russische Taktik Erfolg hat. Die Ukrainer geben nicht auf. Ebenso wichtig ist, dass dies auch die Außenwelt nicht tut. Wenn Russland Krankenhäuser in der Ukraine angreift, müssen ihr mehr Möglichkeiten gegeben werden, Militärstützpunkte in Russland anzugreifen, auch wenn die Ziele nicht direkt an der russischen Grenze liegen.»

«La Repubblica»: Nato-Gipfel markiert Wendepunkt

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» schreibt am Mittwoch zum Jubiläumsgipfel der Nato in Washington:

«Russland und China. Zwei Seiten derselben Medaille. Ein roter Faden, der Peking und Moskau auch im Krieg in der Ukraine zunehmend verbindet. Eine Überschneidung der Feindseligkeiten, die die beiden Quadranten der Welt vereint, die einst geteilt waren: Europa und der indopazifische Raum.

Der Nato-Gipfel in Washington markiert einen Wendepunkt in der Vision der Beziehungen zu den beiden östlichen «Mächten». Und wenn der Kreml ein etablierter «Feind» ist, wird die Volksrepublik mehr als nur ein Konkurrent. Ein Rahmen, der eine Konsequenz auferlegt: den Weg der Ukraine zur Mitgliedschaft im atlantischen Bündnis als unumkehrbar zu betrachten.»

«The Independent»: Nato darf nicht nachgeben

LONDON: Zum Nato-Gipfel in Washington meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Das Treffen in Washington blickt auf eine Zukunft, die genauso ungewiss und herausfordernd ist wie alles, womit die Nato während des Kalten Krieges und der damit verbundenen Stellvertreterkonflikte in Korea, Vietnam und Afrika zu tun hatte. Wie um das Böse, mit dem die Nato direkt konfrontiert ist, anschaulich und grausam in Erinnerung zu rufen, hat der russische Präsident Wladimir Putin beschlossen, einen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew zu befehlen, bei dem junge Menschen, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wurden, vorsätzlich bombardiert wurden. Es bedarf schon einer gewissen perversen Fantasie, um sich ein solches Ziel auszudenken, und es verrät, nicht zum ersten Mal, dass er glaubt, dass Terrorakte in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine legitim sind.

Alles, was man zu diesem feigen Angriff sagen kann, ist, dass er beweist, dass man Putin nicht gewähren lassen darf und er dazu führen sollte, die Entschlossenheit des Westens zu stärken. Es war ein zeitgerechtes Gegenmittel gegen die Kriegsmüdigkeit, die sich in einigen Kreisen eingestellt hat, seit der Kreml 2022 seine blutige «militärische Spezialoperation» begonnen hat. Nach den unverzeihlichen Verzögerungen im US-Kongress bei der Lieferung von Hilfsgütern, Waffen und Munition an die Streitkräfte von Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte dieser Nato-Gipfel ein neues Engagement für die Freiheit der Ukraine bewirken. Ihr Kampf ist unser Kampf. Der Westen kann es sich nicht leisten, der russischen Aggression nachzugeben.»