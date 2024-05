Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Freitag

Mindestens fünf Tote bei russischen Raketenangriffen auf Charkiw

CHARKIW/KIEW: Russische Raketenangriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw haben wieder zivile Opfer gefordert. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde erneut angegriffen.

Bei russischen Raketenangriffen sind in der ostukrainischen Großstadt Charkiw mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als zwei Dutzend seien verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Freitag bei Telegram mit. Der Großteil der Opfer lebte in einem fünfstöckigen Wohnhaus. Durch die Angriffe wurden auch ein Feuerwehr- und ein Ambulanzfahrzeug beschädigt. Den Angaben zufolge gab es infolge des Angriffs Schäden an mindestens 20 Wohnhäusern. Das russische Militär habe fünf Raketen auf die Großstadt abgefeuert.

Auch die Hauptstadt Kiew wurde mit mindestens einem Marschflugkörper angegriffen. Behördenangaben nach seien durch herabstürzende Raketentrümmer eine Autowerkstatt, eine Autowaschanlage und gut ein halbes Dutzend Fahrzeuge beschädigt worden. Dem Energieunternehmen DTEK zufolge ist eine Transformatorenstation beschädigt worden. Die Stromversorgung sei jedoch bereits wieder hergestellt worden. Opfer habe es nicht gegeben.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Aufgrund der russischen Angriffe auf die ukrainische Stromversorgung kommt es immer wieder zu Stromsperren.

Pistorius in kleiner ukrainischer Nachbarrepublik Moldau

CHISINAU: Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung seine Unterstützungsreise in die Region in der kleinen ukrainischen Nachbarrepublik Moldau fort. Der SPD-Politiker wurde am Freitag in der Hauptstadt Chisinau von seinem moldauischen Kollegen Anatolie Nosatii mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend sollte Pistorius in einer Kasernenanlage gezeigt werden, was Deutschland an Entwicklungsprojekten geleistet hat, um das Land widerstandsfähiger gegen Destabilisierungsversuche Moskaus zu machen.

Pistorius sollten auch mehrere geschützte Transportfahrzeuge vorgeführt werden, für die Deutschland Geld gegeben hat. Die Bundesregierung hat dem Land auch Sanitätsausrüstung zur Verfügung gestellt.

Moldaus proeuropäische Präsidentin Maia Sandu will die Anbindung an die EU vorantreiben. Seit rund zwei Jahren hat das Land den Status als EU-Beitrittskandidat. Russland hat aber zugleich in der von Armut geprägten Ex-Sowjetrepublik mit rund 2,5 Millionen Einwohnern weiter großen Einfluss. Dies gilt insbesondere in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert sind. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es immer wieder Befürchtungen, dass Moskau Unruhen in der Region als Vorwand nutzen könnte, um die Lage zu eskalieren.